Risparmiare acquistando online con il cashback

Il cashback è un vero e proprio ritorno di denaro a fronte di un acquisto, generalmente calcolato con una percentuale relativa al denaro speso online. In Rete si trovano differenti siti web che offrono questo servizio ai propri utenti. Tra i principali troviamo ShopBuddies, dove basterà creare il proprio account per poter poi generare le percentuali di cashback.

Come funziona shopbuddies?

Attualmente gli utenti attivi di ShopBuddies sono circa 8 milioni racchiusi in una grande community che fruisce i servizi di un sito che ha come obiettivo primario quello di guidare gli utenti online per lo shopping intelligente.

La piattaforma è disponibile sia su sito desktop che attraverso applicazione mobile e offre un servizio facile da usare per poter ottenere un ritorno di denaro su determinati acquisti realizzati online.

Per prima cosa l’utente finale deve registrarsi sulla piattaforma gratuitamente. Una volta attivato il proprio account bisogna cercare l’eshop o il prodotto che si desidera acquistare e trovare la sezione relativa alla propria ricerca con tutti i risultati rilasciati dal motore di ricerca interno del sito.

Cliccando sullo specifico prodotto o sul marchio si otterranno poi maggiori dettagli, dalle recensioni relative alla percentuale di cashback offerta, fino alle modalità per ricevere il ritorno in denaro,

I negozi affiliati sono oltre 35.000 e ShopBuddies prenderà una commissione che verrà poi restituita all’acquirente. Il cashback viene quindi accreditato sul proprio conto corrente o tramite Gift card, su preferenza dell’utente stesso.

Perché scegliere ShopBuddies?

La piattaforma è sicuramente una scelta ottimale per la funzionalità di cashback ma non solo. Infatti, offre moltissime possibilità sia agli utenti che ai venditori. Già nella homepage si potranno vedere le offerte più vantaggiose in termini di cashback. L’utente potrà anche partecipare a giochi online per vincere ulteriori cashback e ottenere anche codici sconto. Attraverso l’attivazione di un alert nel proprio browser si potrà poi tenere sempre tutto sotto controllo.

Si tratta quindi di una vera soluzione per risparmiare sullo shopping online con un ritorno in denaro in base alla spesa effettuata. Un modo per incentivare gli acquisti online e creare una rete di venditori che attraverso questo sistema, possono fidelizzare il cliente finale sugli acquisti a lungo termine.

Inoltre le percentuali di cashback di questa piattaforma sono tra le più alte tra siti similari, garantendo quindi un forte risparmio sull’acquisto. Molto utile anche la lista dei migliori negozi partner della piattaforma, come suggerimento per la scelta dello shop online. Allo stesso modo ogni giorno si possono trovare richiami alle promozioni online così da agevolare l’utente che potrà risparmiare sempre di più. Chi usufruirà dello sconto avrà poi ugualmente diritto al cashback, con un risparmio così nettamente ulteriore.

ShopBuddies.it è uno dei siti cashback di OrangeBuddies Media, una compagnia di Media fondata nel 2009 e da allora si è estesa a livello internazionale. OrangeBuddies è attiva in più di 14 paesi ed ha più di 35.000 negozi affiliati di cui 8 milioni di consumatori che ogni giorno acquistano con cashback. OrangeBuddies Media è specializzato nel concetto di fedeltà & cashback.