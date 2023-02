Ancelotti sul tetto del Mondo con il suo Real Madrid

Ancora una volta è mister Ancelotti in trionfo. Il suo Real Madrid vince il Mondiale per club. Per i madridisti è la quinta volta nella loro storia dopo il 2014, 2016, 2017 e 2018. A questi successi vanno sommati i tre in Intercontinentale nel 1960, 1998 e 2002. Teatro del trionfo Merengues è Rabat. Successo 5-3 contro l’Al Hilal. I Blancos in rete due volte con Vinicius (13’, 69’) e Valverde (18’, 58’), oltre alla rete di Benzema (54’). Per i sauditi il gol di Marega (26’) e la doppietta di Vietto (63’, 79’). Nella finale 3°/4° posto il Flamengo vince 4-2 contro l’Al Ahly.

Ad inizio gara la squadra di Ancelotti parte bene e indirizza la finale fin dai primi minuti: al 13’ Vinicius porta in vantaggio il Real, su assist di Benzema. Cinque minuti dopo raddoppio di Federico Valverde con una conclusione di destro che viene deviata e beffa Al-Mayouf. Ma i sauditi accorciano le distanze con Marega al 26’. All’intervallo è 2-1. Nel secondo tempo gli spagnoli partono forte. Al minuto 54 è Karim Benzema a segnare il 3-1, con una zampata da pochi metri su un grande assist di esterno di Vinicius. Quattro minuti più tardi arriva anche il 4-1, con la doppietta personale di Federico Valverde. L’Al Hilal non esce dalla partita e accorcia le distanze ancora una volta al 63’ con Vietto, nuovamente a rete dopo il gol in semifinale.

La speranza per gli uomini di Ramon Diaz dura pochi minuti, con il Real che chiude la partita al 69’ grazie, ancora una volta, a Vinicius. Al 79’ arriva la doppietta personale per Vietto, che fissa il tabellino sul 5-3 finale. Il Real diventa campione del mondo per Club per la quinta volta, dopo i successi del 2014, 2016, 2017 e 2018. Stoica prestazione per l’Al Hilal, che deve però arrendersi in finale alla superiorità del Madrid. Nella finale terzo/quarto posto arriva il successo del Flamengo, che chiude questo Mondiale per Club sul terzo gradino del podio rifilando un 4-2 all’Al Ahly.