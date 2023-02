Serie C/girone C 27esima giornata. terzo pareggio casalingo del Crotone. Contestato Lerda dai tifosi

Crotone 1

Foggia 1

marcatori: 53° Frigerio, 88° Golemic

Crotone (4-3-3): Dini, Calapai (Papini), Golemic, Cuomo, Crialese, Awua (Carraro), Petriccione, Vitale (D’Errico), Pannitteri (Kargbo), D’Ursi, Tribuzzi. All. Lerda

Foggia (3-5-2): Thiam, Garattoni, Rizzo, Di Pasquale, Petermann, Schenetti (Bjarkason), Rutjens, Frigerio, Di Leo, Iacoponi (Peralta), Ogunseye. All. Gallo.

Arbitro: Simone Calipo’ di Firenze

Ass. Marco Ceolin (Treviso) – Stefano Galimberti (Seregno)

Quarto giudice: Alfredo Iannello di Messina

Ammoniti: Papini, Golemic, Garattoni, Frigerio,

Angoli: 4 a 3 per il Foggia

Recupero: 5 minuti

Spettatori: 4.152 euro 18.265,62

Un minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto in Siria e Turchia.

Il ritorno al successo da parte del Crotone non poteva prolungarsi oltre, la polemica innescata dopo la sconfitta di Avellino poteva trasformarsi in una crisi di risultati e ne avrebbe risentito il futuro percorso a proposito della seconda posizione. Vittoria invece mancata e pareggio raggiunto sul finale dell’incontro. Formazione completamente diversa dalla precedente con quattro cambi che hanno riguardato centrocampo difesa e prima linea. Fuori Gigliotti per fare posto al rientrante Cuomo difensore centrale. Awua preferito a Carraro mediano e Vitale in sostituzione di D’Errico.

Trio d’attacco con Pannitteri per lo squalificato Chirico’, Tribuzzi per Cernigoi, e D’Ursi. Gli attaccanti Gomez e Cernigoi non utilizzabili per motivi fisici sopraggiunti poco prima dell’inizio della sfida. Mister Gallo ha lasciato fuori il portiere Nobili sostituito da Thiam ed ha sostituito gli squalificati Di Noia e Costa con Iacoponi e Rutjens lasciando invariata il resto della precedente formazione. Ha avuto ragione il tecnico ospite, sia per il risultato, sia a proposito della prestazione totale della squadra mai in difficoltà nei confronti degli avversari che non sono riusciti ad interrompano la striscia positiva dei risultati consecutivi del Foggia, ora cinque. Primo tempo con il Crotone sempre offensivo alla ricerca del vantaggio ma si nota l’assenza del bomber Chirico’ nelle conclusioni a rete. Ci prova al nono minuto Panitteri dalla distanza. Al ventottesimo Cuomo, sempre da fuori area, costringe Thiam ad una difficile parata. Tribuzzi al minuto trentatre e quarantatre, prima di testa e poi con un tiro, sfiora il vantaggio. Primo tempo che si chiude in parità anche a proposito dei calci d’angolo, uno per parte.

L’assenza nel Crotone di un esterno di fascia veloce, ostringe Lerda a fare entrare ad inizio ripresa Kargbo al posto di Pannitteri. Non sblocca il risultato la squadra di casa, anzi sono gli ospiti a passare in vantaggio al minuto cinquantatre con Frigerio. Si amplia la confusione del Crotone alla ricerca del pareggio e questo favorisce il gioco avversario. Sconfitta evitata al minuto ottantotre da capitan Golemic (terzo gol stagionale) che manda ddntro il pallone di testa. La contestazione dei tifosi pitagorici, farà riflettere la società a proposito del rapporto con il tecnico Lerda?