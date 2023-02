Puoi davvero fare soldi mentre ti rilassi? Dai un’occhiata a questi 3 hobby redditizi

Chissà cosa avrebbero pensato i nostri antenati, contando cheprobabilmente la stragrande maggioranza di loro ha vissuto vite difficili, piene di sacrifici e privazioni, nel sapere che finalmente, dopo tanti passi avanti della tecnologia, possiamo permetterci il lusso di guadagnare soldi mentre stiamo comodamente seduti in poltrona. Del resto la modernità non vuol dire solamente complicazioni e crisi che prima non conoscevamo, ci sono anche aspetti del mondo moderno che pochi conoscono e spesso possono costituire una vera e propria rivelazione per chi vi si approccia per la prima volta.

Lavoro da remoto

Il primo e probabilmente più diffuso tra i modi per guadagnare senza dover per forza uscire di casa ogni mattina è quello di riuscire ad ottenere un lavoro Full Remote, in altri termini un vero e proprio impiego, solitamente in ambito informatico, che però non richieda la presenza del lavoratore in ufficio o presso l’azienda. Se negli ultimi anni questo innovativo sistema si è diffuso sempre di più, a partire dal 2020, in occasione della diffusione della pandemia e del conseguente lockdown, il Telelavoro come alcuni nostalgici della lingua di Dante chiamano, ha visto una vera e propria diffusione a macchia d’olio in moltissime realtà lavorative che possono a livello logistico e organizzativo fornire questa opportunità ai propri dipendenti.

Non pensiamo però che il lavoro da remoto sia un privilegio esclusivamente concesso a programmatori e smanettoni del computer, ci sono infatti numerosi altri settori in cui oggi viene permesso ai dipendenti di lavorare comodamente da casa propria, per esempio il settore della telefonia fa largo uso dello smart-working per gli addetti al servizio clienti, così come molti uffici e addirittura svariate pubbliche amministrazioni hanno inizato a concedere sempre più ai prorpi impegati la possibilità di usufruire di questa modalità di lavoro.

Investimenti e pacchetti azionari

Il mondo degli investimenti è cambiato radicalmente da quando i brooker urlavano a squarciagola l’acquisto o la vendita di azioni nelle borse di tutto il mondo. Oggi il web permette di investire, anche per chi è alla prime armi, in diversi asset e in svariati settori della finanza e del commercio mondiale. Pensiamo per esempio alle criptovalute o gli investimenti in realtà innovative quali social network o aziende hi tech. Oggi acquistare un’azione o anche una frazione di essa è molto più semplice rispetto ad alcuni decenni fa, così come trovare il modo di ricevere assistenza da persone competenti in campo economico sta diventando una pressi sempre più consolidata. Non sono pochi infatti gli investitori che affidano un pacchetto azionario ad un broker di fiducia o che si cimentano essi stessi nel coltivare i propri invesitmenti direttamente dal compuuter o addirittura dal prorpio smartphone.

Casinò e scommesse sportive

Vediamo ora l'hobby più divertente tra quelli menzionati, per i maggiorenni è possibile scommettere una cifra iniziale, anche se particolarmente bassa, e giocare online a svariati giochi di casinò oppure piazzare scommesse su eventi sportivi di vario genere. Se fatto in modo responsabile e se aiutati da un pò di fortuna, anche attarverso questi sistemi è possibile guadagnare soldi stando comodamente seduti, la cosa più bella è che inoltre lo si fa divertendosi.