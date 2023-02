In un hotel a Desio ventenne picchia e sequestra escort romena

Momenti da incubo per un’escort romena di 30 anni. In un hotel a Desio un uomo di 28 anni ha picchiato, sequestrato e ha stretto un cavo intorno al collo dell’escort. Il ventenne è stato rintracciato e bloccato dai Carabinieri, grazie ad una segnalazione di un’amica della romena che non riusciva a parlarle al telefono.

Quando i militari dell’Arma sono giunti in albergo, hanno trovato la trentenne a terra, visibilmente scossa e con segni di violenza sul corpo, la quale ha raccontato di essere segregata li’ da diverse ore, e di essere stata anche costretta ad assumere cocaina.