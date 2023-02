Delegato per la Regione Toscana con Regio Decreto il nobile Marchese Matteo Povolo

Roma – Nel secondo convegno dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale con la dirigenza generale della “Accademia Dinastica Universitaria” ADOMUSSAN della Nobile Famiglia Agricola , durante la cerimonia che si è svolta a Roma il 10 Dicembre 2022, sono stati insigniti come “Dominan” ed “Equitem” nobili donne e nobili uomini meritevoli, inoltre, sono state designate delle deleghe regionali per rappresentare l’Ente accademico della Nobile Famiglia Agricola e, tra tanti nobili signori presenti in sala è stato delegato per la Regione Toscana il Nobile Marchese Matteo Povolo.

Mi complimento con lei Sig. Marchese per la delega che S.A. gli ha concesso questa sera, posso chiederle come ha conosciuto il Principe; ho conosciuto S.A.R. il Principe Christian Agricola per caso, potremmo dire, appartenendo a dei gruppi in comune sui social network, principalmente della pagina del “Libro d’Oro delle Famiglie Nobili e Notabili” curata dal Conte Enzo Modulo Morosini di Risicalla e Sant’Anna Morosina, nella stessa pagina dove ci siamo un pò tutti noi, esatto, ma senza conoscerci ancora, ho trovato singolare che nello stesso periodo abbiamo ricevuto la stessa onoreficenza del Kentucky Colonel, rilasciata dal Governatore Americano del Kentucky/USA, e cosi prima per messaggi, poi con telefonate abbiamo cominciato a conoscerci meglio, scoprendo molti punti in comune e il medesimo pensiero sulla nobiltà e su quello che questa può fare nella società d’oggi.

Benissimo, sicuramente si tratta dello stesso pensiero nobile e con valori di cristianità che ci accomuna tutti, può darci un cenno sulla sua persona e sul suo casato? Come già avete sentito il mio nome è Matteo Povolo sono nato a Malo in un piccolo paese in provincia di Vicenza, laureato in Scienze della Comunicazione, negli ultimi vent’anni sono sempre rimasto nel campo della Grafica e della Comunicazione. Militare Volontario in Congedo nelle truppe alpine. Attualmente vivo in Toscana, in Provincia di Pistoia. L’Amore per la lettura e il confronto con altri pensieri e culture, mi ha stimolato e mi spinge tutt’ora a ricercare non lo sterile confronto con gli altri per determinare chi ha ragione, ma un arricchimento vicendevole che non può che portare a una crescita reciproca. Sia tra individui che tra culture differenti. L’arricchimento culturale mio caro Marchese è un vitale nutrimento per la persona, dice il vero Conte Logiacco, infatti senza cultura si è come un treno fermo in stazione. Discendo da un’antica famiglia veneta, che nel corso dei secoli si è stanziata in diverse regioni d’Italia. Secondo alcuni araldisti questa è discesa dai Popoli di Napoli, secondo altri dalla nobile casata Covolo di Feltre, Nobili in Feltre sin dal 776 e come tali iscritti alla corporazione Nobile di Feltre sin dal 1421, l’attuale cognome è frutto di una modificazione o dialettale o di tradizione manoscritta. La mia famiglia appare comunque insediata nel vicentino sin almeno dal diciassettesimo secolo ed in quel tessuto nobiliare e notabile, ben radicata. Attuale rappresentante del Casato, come Marchese di Bovianum, di Vicenza, Conte Palatino dei Principi Agricola, Conte di Civita Superiore di Bojano, Conte di Feltre e Marostica, etc…

Questa è la prima volta che partecipa ad un convegno organizzato da S.A. il Principe Christian Agricola, no ero presente anche al Primo Convegno dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale tenutosi il 1 Ottobre 2022 che ha segnato un punto di partenza per quel pensiero che accennavo prima su quei punti in comune e il medesimo pensiero sulla nobiltà. L’Aristocrazia Adriatica non vuole essere una mera associazione di persone, unite da una tessera associativa, L’Aristocrazia Adriatica vuole essere, un’opportunità. Un’opportunità di dimostrare praticamente che cos’è la nobiltà, non fatta di vanti e ricordi del passato, ma che rende attuale, praticamente, nella vita di tutti i giorni, non vivendo solo di echi, di lontani passati. Le nostre gesta confermano quanto fatto dai nostri avi e vanno ad aggiungersi ad un bagaglio di “nobiltà” non solo di titoli, ma anche e soprattutto di cuore. Questo significa anche che oltre alla nobiltà estrinseca, portata da alcuni, l’Aristocrazia Adriatica guarda anche a quella nobiltà intrinseca, che è poi alla fine, dentro ognuno di noi. Quindi come dico sempre io non solo ai nobili di titolo ma anche a nuovi nobilitati, e soprattutto ai nobili di cuore. Certamente chiunque può unirsi a questa bella e straordinaria opportunità, non siamo in rivalità, nè in concorrenza con nessuno. Troppo a lungo le varie case, hanno passato il loro tempo a criticarsi e a lottare una contro l’altra, anziché unirsi per dimostrare alla società che ancora oggi, la nobiltà può essere un esempio da seguire, più che individui da venerare. La nobiltà va dimostrata, non vantata. Citando Dante Alighieri “La stirpe non fa le singole persone nobili, ma le singole persone fanno nobile la stirpe”.

Infatti in caro Dante aveva visto giusto nel descrivere la nobiltà di allora che fino ad oggi ha visto solo rivalità, invidie e guerre fratricide. Questa sera ha avuto un incarico importante; e si ma già ero stato investito tra gli altri, del titolo di Cavaliere di Gran Croce dello SMOSSAN da S.A.R. Christian Agricola e designato Preside della Regione Toscana dello stesso. Tra i tanti segni di amicizia e reciproca stima ricevuti, sicuramente posso dire che la concessione del titolo di Conte di Palazzo dei Principi Agricola è quello che più mi ha onorato, visto la rarità della concessione da parte di questa nobile Casata e il significato profondo che comporta tale nomina. Un grande onore, certamente l’onore è grande, come anche il peso della responsabilità, che mi auguro di saper onorare. Ne sono più che convinto che lei saprà come portare avanti il progetto del nostro caro amico il Principe Christian Agricola. Co. Rosario Logiacco