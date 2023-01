Capitale della bici: ecco qual è e perché è stata premiata!

Conosciuta sia in Italia che in Europa come la “città delle biciclette” con i suoi percorsi ricchi di attrazioni storiche, architettoniche, i suoi paesaggi splendidi, la città di Ferrara è considerata la “capitale della bici” tanto da essere stata premiata nel 2009.

La città è caratterizzata da un’urbanistica unica, dove periodi storici come il Medioevo e il Rinascimento si fondono al punto di essere consacrata Patrimonio dell’Umanità. Una perla italiana, meta ambita non solo dagli amanti della storia, dell’arte e della cultura ma anche dagli appassionati di passeggiate in bici.

L’utilizzo delle due ruote qui sembra essere tra i maggiori registrati in Europa. A godere degli affascinanti percorsi storico-architettonici, che si articolano lungo la rete di piste ciclabili, sono anche i visitatori che possono scoprire la bellezza spostandosi comodamente e in modo ecologico.

Percorso in bici tra le mura della città

Se sei un appassionato della bicicletta e ami trascorrere il tempo libero pedalando, sicuramente non potrai fare a meno di visitare la città di Ferrara, consideratala capitale italiana delle biciclette.

Una volta che avrai a disposizione la tua bicicletta, ti potrai concedere la visita di una delle più belle città d’Italia.Il percorso lungo le mura della città di Ferrara è di circa 9km, considerato relativamente facile dai meno esperti, nel quale potrai effettuare una salutare passeggiata ammirando i bastioni, gli antichi torrioni e le storiche mura che circondano il centro città. Si tratta di un itinerario adatto alle famiglie poiché la zona di percorrenza, immersa nel verde, è riservata solamente al transito delle biciclette e ai pedoni, quindi, piuttosto sicuro.

È possibile effettuare la visita della città accedendo attraverso ogni “porta di accesso” al centro oppure si può scegliere di effettuare escursioni verso la campagna, come una bella passeggiata percorrendo l’Anello del Basso ferrarese, un percorso circolare molto ampio di circa 106km che parte e torna a Ferrara passando per il Ro, Migliarino e Ostellato. Un viaggio alla scoperta dei territori del Basso Ferrarese dove potere ammirare i paesaggi della campagna o i vari punti di interesse turistico, come il Museo de La Tratta.

Per tutti coloro che amano itinerari più sportivi, ma che non rinunciano alla vista di panorami suggestivi e ricchi di storia, si può scegliere di percorrere il cicloviache accompagna il Po fino al mare. Si tratta di 100km da percorrere effettuando una sosta al Mulino sull’acqua di Ro, alla Rocca Possente di Stellata o al castello della Mesola.

Premiazione come“capitale delle biciclette”

Ferrara è conosciuta in tutto il mondo per essere una delle città che valorizza gli ambienti biologici, per avere promosso l’utilizzo delle bici e avere creato un apposito ufficio per la mobilità sostenibile, che ha consentito alla città di essere famosa a livello internazionale come la “città delle biciclette”simbolo della sostenibilità e della qualità della vita locale.

Dichiarata“capitale delle biciclette” grazie alla sua propensione per l’utilizzo delle due ruote, i suoi abitanti le utilizzano più che in qualsiasi altra città d’Italia e al pari di diverse città del Nord Europa storicamente più orientate verso l’utilizzo di mezzi “green”. Tanti percorsi cicloturistici si snodano nel centro città tra le sue mura e campagne circostanti.

Molte sono anche le iniziative turistiche legate al mondo delle bici, per cui se ti stai chiedendo quale sia il miglior modo per visitare la città, senza dubbio non puoi che farlo a bordo di una bicicletta. Scegliere l’itinerario adatto sarà veramente semplice. Esistono, infatti, percorsi semplici adatti per famiglie, ad anello e quellipensati per gli sportivi.

Ad ogni accesso della città si può leggere un cartello con su scritto:“Ferrara città delle biciclette”, seguito dalla citazione che indica l’adesione alla rete europea delle città amiche delle bici “Cities for Cyclists” e dal riconoscimento Unesco di città Patrimonio dell’Umanità.

La premiazione è avvenuta nel 2009 con l’assegnazione del premio GPP (Progetti sostenibili e green public procurement) con una menzione speciale da parte del Comune di Ferrara per avere svolto fin dal 1994 attività di Green Procurement, istituendo un apposito assessorato all’ambiente.

Precedentemente, nel 2000, aveva ottenuto il “Premio Città Sostenibili” del Ministero dell’Ambiente per l’istituzione dell’Ufficio Biciclette per la mobilità sostenibile e un anno dopo, nel 2001, è stata realizzata la “Carta ciclabile di Ferrara”, ovvero una cartina con stradario su cui potere trovare l’indicazione della rete ciclabile, dei comportamenti corretti da seguire, della segnaletica dedicata ai ciclisti e informazioni sui vari servizi.

Le attività riguardanti l’adesione al progetto di Agenda21 hanno portato a un’intensificazione delle attività internazionali e alla partecipazione al progetto europeo Pro-EE per la promozione dei prodotti e servizi ad alta efficienza energetica, un ulteriore elemento per elogiare l’eccellenza del lavoro svolto dall’amministrazione locale.