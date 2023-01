Padova. Angelina Favero morta nell’incendio divampato in un appartamento in via Bajardi

In un drammatico incendio ha perso la vita Angelina Favero, 83 anni. È successo in zona Mortise a Padova. Angelina è morta a causa dell’incendio scoppiato in un appartamento al sesto piano di un condominio. I Vigili del Fuoco sono giunti in via Bajardi, coordinati dal comandante Cristian Cusin, hanno domato le fiamme, trovando in casa il corpo della donna di 83 anni. I sanitari del Suem ha a lungo tentato di rianimare Angelina, ma non c’è stato nulla da fare. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri. Gli ultimi tre piani del condominio sono stati evacuati in via precauzionale. I condomini sono stati assistiti sul posto dal personale della protezione civile e del comune.

In seguito alle esalazioni da fumo Angelina Favero non ce l’ha fatta. L’ottantenne abitava da sola nell’appartamento all’ultimo piano del condominio. Da qualche mese era rimasta vedova. I soccorsi sono stati chiamati dai vicini di casa che hanno visto il fumo uscire dal suo appartamento.