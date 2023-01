Lo spettacolare show del “Famoso Circo Orfei” a Pisa , dal 26 gennaio al 6 febbraio. Il complesso circense di Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, presenta New Generation tra i protagonisti i giganti della savana, i volatili dei tropici e acrobazie con la ruota della morte.

Il confortevole chapiteau si trova a Pisa, località Ospedaletto, via Ragghianti Carlo Ludovico.

In programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e ore 21.00; sabato e domenica, ore 15.30 e ore 18.00; lunedì 6 febbraio, unico spettacolo, ore 17.30.

Tradizione circense, innovazione, numeri aerei, equilibrismo, attrazioni esotiche ed estreme e novità s’intersecano nello show, con una grande parata di artisti. Tra le prestigiose attrazioni, i maestosi elefanti della famiglia Gartner, vincitori del Festival di Montecarlo, un’esibizione da record per i conduttori e per i tre bellissimi esemplari. Dalla ruota della morte, alla tecnologia e l’innovazione, con un’attrazione che dall’America giunge in Italia ed è amata da grandi e bambini, l’auto Transformer. Tra le numerose attrazioni. Balto e Boris, coppia affiatata di Border Collie guidati dall’amato compagno Mister Adam, sono pronti ad acrobazie e percorsi di agility, in cui l’istruttore è in perfetta sinergia con i suoi fedelissimi; volteggiano con maestria anche i pappagalli multicolor, protagonisti di simpatiche performance con Miriam Zorzan;

Coreografie di presenza scenica, giochi di luce e colori, per uno spettacolo che riserva anche un gran finale e tante altre attrazioni.