A causa dell’inclemenza del tempo e delle nevicate che stanno interessando gran parte del Molise, il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, con propria ordinanza ha deciso di chiudere, per la giornata di domani, sabato 21 gennaio, le scuole della città di ogni ordine e grado. La decisione è stata presa soprattutto per non creare disagi a quegli studenti residenti nelle località limitrofe che, frequentando gli istituti di Isernia, devono raggiungere ogni mattina la città.