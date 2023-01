Come arredare un Ufficio Piccolo: Consigli ed Esempi Pratici

Per lavorare bene è necessario disporre di uno spazio ordinato e ben organizzato, ma cosa succede se si ha a disposizione un piccolo ufficio, dove non sempre possono essere tutti i dispositivi e gli oggetti necessari per svolgere la propria professione.

Se lavorate in un ufficio di piccole dimensioni, vi sono tantissime soluzioni d’arredo che si possono adottare per sfruttare ogni spazio e angolo, basta soltanto un po’ di inventiva e scegliere gli arredi giusti.

Per arredare un ufficio piccolo è necessario eliminare tutti gli oggetti o arredi superflui, in modo da avere un ambiente pulito e ordinato e iniziare a pensare come arredarlo. Quando si vuole scegliere l’arredo per l’ufficio bisogna sempre domandarsi quali sono gli arredi necessari per svolgere la professione e decidere dove collocarli.

Per avere le idee chiare vi suggeriamo di disegnare una vera e propria piantina dell’ufficio e dopo aver rilevato le misure, disegnare il tipo di arredi che si desiderano inserire. Mettere su carta il proprio progetto di arredo può essere una buona idea se avete intenzione di acquistare dei mobili e volete individuare la forma e le dimensioni.

Quando si lavora in ufficio con altre persone, può capitare che le voci e i rumori siano percepiti anche nel vostro spazio, quindi nelle pareti che delimitano la vostra area di lavoro, può essere consigliabile installare dei pannelli fonoassorbenti, che non necessitano di particolari interventi strutturali.

Ottimizzare gli spazi per l’ufficio piccolo

Quando si lavora in un ufficio molto piccolo, bisogna sempre considerare che i complementi di arredo superflui devono essere messi al bando, perché potrebbero appesantire la stanza e renderla claustrofobica e poco funzionale.

Per ottimizzare gli spazi di un ufficio piccolo è opportuno scegliere degli arredi compatti, che siano comodi e dalle linee essenziali. In qualsiasi ufficio non può assolutamente mancare una scrivania, ma per scegliere quella giusta è necessario considerare quanto spazio serve per il lavoro.

La soluzione migliore per gli uffici di piccole dimensioni consiste nello scegliere una scrivania angolare, che sia dotata di un piano estraibile, dove all’occorrenza si può collocare una stampante o altri dispositivi elettronici.

La scrivania, ad esempio, deve essere dotata di mobili nella parte inferiore con cassetti e diversi ripiani, così da ottimizzare gli spazi e allo stesso tempo avere la possibilità di conservare documenti e altri oggetti utili per il lavoro.

Sul piano della scrivania non bisogna inserire tantissimi oggetti, visto che servirà spazio per il pc portatile o fisso, il mouse e fascicoli importanti. Se le pareti dell’ufficio non sono lineari, si possono scegliere delle scrivanie su misura, che presentano forme più spigolose e che si adattano perfettamente alla stanza.

Uno degli elementi che non può mai mancare in un ufficio è la sedia, che deve essere comoda ed ergonomica, per evitare dolori muscolari e per consentirti una corretta postura.

Se lo spazio a disposizione non vi consente di inserire una sedia ergonomica con schienale alto e braccioli, vi suggeriamo di installare una sedia posturale, progettata per chi trascorre molto ore alla scrivania.

Dopo aver inserito la scrivania e la sedia, potrebbe essere necessario inserire uno schedario o un mobile con cassetti, soprattutto se si devono archiviare molti documenti e nel caso di uffici piccoli bisognerà essere creativi e scegliere dei complementi di arredo sospesi.

Le mensole disposte lungo una parete possono facilmente sostituire uno schedario, dovrete soltanto acquistarle delle dimensioni ideali per il vostro ufficio.

Progettazione e fornitura di arredi per uffici

Riuscire a rendere funzionale e accogliente un ufficio di piccole dimensioni non è sicuramente semplice, ma basta progettare con precisione gli spazi e avere un’idea precisa di come dovrà essere lo spazio adibito al lavoro.

Per aiutarvi nel compito di arredare un ufficio minuscolo si può contattare un progettista, che saprà sicuramente rendere l’ambiente pratico ed elegante. La progettazione di un ufficio è particolarmente importante se si svolge un lavoro dove si è soliti ospitare clienti e fornitori, perché deve apparire comunque gradevole e confortevole.

Una buona progettazione tiene conto di tutti gli spazi disponibili, quindi anche un sottoscala o un disimpegno possono trasformarsi in un comodo spazio lavorativo. In fase progettuale si potrà scegliere come suddividere gli spazi, ma anche la forma dei mobili e dei complementi di arredo, inoltre si possono individuare i materiali e i colori.

Tra le tante soluzioni in fase progettuale che si possono adottare per un ufficio piccolo, non bisogna sottovalutare l’importanza della luce, che deve essere sufficiente per svolgere il lavoro anche nelle ore notturne.

Un ufficio deve essere sempre costruito e arredato dove vi è almeno una finestra, ma se non vi è questa possibilità, allora si dovranno cercare altre soluzioni, mediante la luce artificiale.

Per quanto riguarda l’illuminazione bisognerà considerare che il piano di lavoro sia sempre ben illuminato, tramite un lampadario da soffitto, una piantana o una comoda e maneggevole lampada da scrivania.

Per acquistare gli arredi per un ufficio piccolo non bisogna sicuramente scegliere dei negozi che propongono modelli dalle misure standard, ma individuare delle aziende che realizzano mobili su misura.

Quando si parla di arredi per uffici piccoli, non dobbiamo pensare a dei mobili minuscoli che possano entrare in qualsiasi spazio, ma semplicemente a delle forme particolari e compatte, dove si privilegiano soluzioni innovative e volte a ottimizzare gli spazi.

Ad esempio, si possono acquistare scrivanie con piani estensibili o lavagne da parete, dove inserire post-it, documenti e appunti, dei mobili che non occupano troppo spazio ma che garantiscono il massimo della praticità.

Se si devono invece realizzare diverse postazioni da ufficio e si ha a disposizione una stanza molto piccola, oltre a progettare gli spazi bisognerà optare per l’acquisto di arredi su misura.

Scegliere degli arredi su misura per un ufficio piccolo può rappresentare anche un vantaggio, perché si potranno personalizzare in base al proprio gusto estetico nei materiali, nelle finiture e nei colori.

Conclusione su come arredare un ufficio piccolo

Come abbiamo visto, pur essendo un’impresa difficile, si può sempre arredare un ufficio di piccole dimensioni, solo che bisogna ridurre al minimo l’ingombro e scegliere arredi compatti e funzionali.

Se si vuole abbellire l’ufficio, basterà collocare delle piante grasse sulle mensole o sulla scrivania e inserire alcune foto o poster alle pareti, così da personalizzare anche uno spazio minuscolo.

Fonte delle informazioni: https://www.ufficiodesignitalia.it/it/