Quale crema per il contorno occhi naturale utilizzare

Nella nostra routine di bellezza quotidiana dovremo sempre optare per cosmetici e prodotti di origine naturale e certificati, per prenderci cura al meglio della nostra pelle.

Crema viso alla rosa mosqueta

Quando si tratta di curare la nostra pelle, dobbiamo scegliere i migliori prodotti sul mercato, senza sostanze potenzialmente nocive al loro interno. Ecco che quindi di solito ci si orienta verso prodotti di origine naturale, derivati dalle piante, ovvero i fitocosmetici.

Infatti utilizzando creme e cosmetici naturali abbiamo la certezza che metteremo sulla nostra pelle solo sostanze naturali. Affidandosi a cosmetici naturali molte donne sanno di optare per cosmetici più sicuri ed efficaci, privi di parabeni e di petrolati.

I cosmetici naturali sono realizzati con estratti di piante, che sfruttando le proprietà naturali presenti in queste, aiutano a mantenere l’elasticità del derma, ne aumentano la luminosità e attenuano le piccole rughe di espressione. Tra le piante più utilizzate in cosmesi troviamo la rosa mosqueta, l’aloe vera, l’elicriso, l’amamelide, la jojoba e tante altre ancora.

La crema viso rosa mosqueta ad esempio è molto efficace e dona tonicità, unita ad una azione levigante ed anti-age per la pelle. La crema per il contorno occhi alla rosa mosqueta è invece dedicata alla zona del contorno occhi, per donare elasticità e luminosità alla pelle.

Creme contorno occhi naturali

Oltre alle creme viso, molto utili sono anche le creme contorno occhi naturali. La parte del contorno occhi infatti è una parte molto delicata perché maggiormente soggetta ai piccoli movimenti muscolari del viso e quindi alle rughette di espressione, così come anche la zona del contorno labbra. E’ una zona dove il derma è maggiormente sottile e quindi quasi privo di film Miglior contorno occhi naturaleidro lipidico, che protegge e rende elastica la pelle.

Inoltre è anche maggiormente esposta ai fattori climatici, come il vento, il sole, il freddo, l’umidità e in conseguenza tende ad invecchiare prima rispetto ad altre parti del viso. Grazie alle creme e sieri per il contorno occhi come ad esempio la crema per il contorno occhi alla rosa mosqueta, possiamo quindi attenuare o anche evitare la comparsa di rughe, borse e occhiaie, ovvero tutti gli inestetismi tipici di questa zona, che aumentano con l’età.

Miglior contorno occhi naturale

Dato che la zona occhi è molto delicata, è bene usare tutti quei prodotti specifici che possano agire in modo mirato secondo le particolari necessità di questa parte del corpo. Se cerchiamo un contorno occhi naturale di certo troviamo la crema per il contorno occhi alla rosa mosqueta, realizzato con l’olio extra vergine di rosa mosqueta, adatto alla pelle secca, delicata o anche matura.

L’olio di rosa mosqueta viene realizzato tramite spremitura a freddo dei semi di rosa mosqueta, una pianta che appartiene alla famiglia della rosa canina, originaria del Cile. Esso contiene quindi tutti i nutrienti e le vitamine della pianta, ed è ideale per nutrire la pelle, renderla più luminosa e elastica, ed è quindi in grado di attenuare le rughe di espressione.

Oltre al contorno occhi vi sono tantissimi altri prodotti a base di olio di rosa mosqueta, come la crema anti smagliature, che previene e Attenua smagliature, cicatrici e macchie di vecchiaia, oltre ad altri inestetismi della pelle tra cui anche i danni causati dal sole. Detto ciò, adesso sappiamo come orientarci nella scelta del miglior contorno occhi naturale, che deve essere certificato e magari anche bio, ovvero realizzato da piante coltivate con agricoltura biologica, nel rispetto della natura e della salute della nostra pelle.