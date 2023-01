Mappa della metro di Milano: come raggiungere le attrazioni più famose di Milano?

Se stai pianificando un viaggio a Milano, in Italia, allora avrai sicuramente bisogno di utilizzare la mappa della metro di Milano per spostarti: muoversi con questo mezzo di trasporto è, infatti, un modo veloce ed economico per visitare la città.

Inoltre, potrai usufruire della mappa della metro di Milano da scaricare in modo da poterla consultare in qualsiasi momento.

Va infatti sottolineato che la rete della metro di Milano è formata da 4 linee, ognuna con le proprie fermate e caratteristiche:

la M1 (rossa) collega Sesto I Maggio a Rho Fiera Milano , passando per il centro storico di Milano: Duomo , Cadorna , Conciliazione e Porta Venezia ;

Le tariffe della metro dipendono dal tipo di biglietto che si sceglie: quello ordinario con validità di 90 minuti dall’obliterazione, ha un costo di € 2,20; invece quello giornaliero ha un costo di € 7,60 fino ad arrivare ad un costo di € 13,00 per quello con validità 3 giorni.

Mappa della metropolitana di Milano: cosa vedere

Alcune delle attrazioni più popolari di Milano che possono essere facilmente raggiunte sfruttando la mappa della metropolitana di Milano includono:

il Duomo – una delle cattedrali più grandi e iconiche d’Italia, situata nel cuore del centro storico di Milano. Per raggiungere il Duomo, dovrai prendere la Linea Rossa (M1), o anche quella Gialla che in breve tempo raggiungerà il centro di Milano. Una volta arrivato alla stazione Duomo M1 , sarai a pochi passi dal Duomo; la stazione è situata su Piazza del Duomo , proprio al centro della città e molto vicino all’omonima cattedrale. Puoi raggiungere l’ingresso principale del Duomo in pochi minuti a piedi dalla stazione della metropolitana.

Mappa della Metropolitana di Milano: i vantaggi

La mappa della metropolitana di Milano è un ottimo strumento per risparmiare tempo e denaro mentre si viaggia a Milano.

Con la mappa della metropolitana di Milano puoi facilmente orientarti in città e raggiungere la tua destinazione senza dover perdere tempo o denaro per i mezzi di trasporto oltre ad essere un ottimo modo per viaggiare senza stress spostandoti agevolmente senza doverti preoccupare di perderti.