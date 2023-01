Perché e come creare un video aziendale di successo

I video aziendali sono uno strumento di marketing molto efficace che le aziende possono utilizzare non solo per promuovere i propri prodotti o servizi, ma anche per raccontare la propria storia e creare una forte identità di brand trasmettendo i propri valori e suscitando emozioni particolari.

Perché utilizzare i video aziendali?

Ci sono molte ragioni per creare video aziendali e utilizzarli in una strategia di marketing.

Innanzi tutto questi video possono essere utilizzati su diverse piattaforme, tra cui il sito web aziendale, i social media, la televisione e le campagne pubblicitarie online. Sono quindi uno strumento versatile che si adatta bene a diversi canali distributivi.

In secondo luogo, i video sono un modo molto efficace per catturare l’attenzione dei potenziali clienti e instaurare una comunicazione immediata e coinvolgente. Inoltre, i video possono essere utilizzati per costruire la fiducia e la credibilità dell’azienda dandogli una voce e un volto, mostrando i prodotti o i servizi in azione oppure le testimonianze dei clienti soddisfatti.

Infine, i video aziendali sono altamente condivisibili e possono essere facilmente condivisi sui social media, permettendo all’azienda di raggiungere un pubblico più ampio.

Come si crea un video aziendale che funzioni?

Per creare un video aziendale di successo, ci sono alcune cose importanti da tenere a mente.

Il messaggio giusto alla persona giusta, nel modo giusto

Tutto parte dalla sceneggiatura, che deve essere ben scritta e adattata al mezzo video. A tale scopo è importante avere una buona comprensione del proprio pubblico di riferimento e una definizione chiara dei messaggi chiave che si vogliono comunicare. Il contenuto del video deve essere infatti coerente con l’immagine dell’azienda e fornire gli stimoli adatti al pubblico target.

La qualità

Il consumo di video online è aumentato vertiginosamente, perciò la qualità fa sicuramente la differenza per distinguersi. È quindi importante utilizzare una buona produzione, che comprenda una buona scenografia, un’ottima illuminazione e una buona ripresa audio. È anche importante scegliere attori o doppiatori professionali che sappiano comunicare efficacemente i messaggi aziendali oppure, se si opta per coinvolgere direttamente il team aziendale, è bene che questo sia affiancato da esperti che sappiano guidarli nei movimenti davanti alla telecamera o nel corretto uso della voce.

Lo spettatore al centro

Un’altra cosa importante da tenere a mente è che i video aziendali non devono essere troppo promozionali e autoreferenziali. Il pubblico vuole contenuti che siano interessanti e utili, quindi il video deve avere un buon equilibrio tra la promozione dei prodotti o servizi dell’azienda ed elementi che forniscano informazioni preziose per gli spettatori o che siano in grado di intrattenerli.

Strategia di marketing integrata

Per avere successo con i video aziendali, è importante utilizzarli come parte di una più ampia strategia di marketing integrata. Ciò significa utilizzarli in combinazione con altri tipi di contenuti e canali per massimizzare l’impatto e raggiungere il pubblico di destinazione.

Inoltre, è importante monitorare i dati analitici per determinare l’efficacia del video e apportare eventuali modifiche per migliorare i risultati.

In conclusione, con la giusta pianificazione, esecuzione e ottimizzazione, i video aziendali possono rivelarsi uno strumento di comunicazione e crescita formidabile.