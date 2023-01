Incidente a San Donà di Piave: morti Alessandro Polato e Mariachiara Guida

È gravissimo il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel Veneziano nelle scorse ore: due giovani morti ed altri tre feriti in maniera grave. Il sinistro stradale è avvenuto domenica sera. Alessandro Polato e Mariachiara Guida sono morti nello schianto dell’automobile su cui viaggiavano contro il guard-rail di una strada arginale, nei pressi di San Donà di Piave. Le vittime sono Alessandro Polato, 23 anni e Mariachiara Guida, 21 anni, entrambi residenti a San Donà di Piave.

I cinque ragazzi erano su una Seat Ibiza e stavano percorrendo via Aquileia. Al momento dell’incidente sulla zona stava piovendo forte. L’auto sarebbe sbadata finendo contro il guard-rail. Per Alessandro Polato e Mariachiara Guida non c’è stato nulla da fare. I vigili del fuoco sono riusciti a estrarre dalle lamiere gli altri tre feriti che sono stati affidati alle cure dei sanitari del Suem 118. In base ad una prima ricostruzione la Seat Ibiza si sarebbe incastrata con la parte posteriore sotto i l troncone: le vittime erano tutte sedute dietro, dove i danni all’abitacolo sono stati maggiori.