Il 2022 si chiude con un agguato ad Afragola: ucciso Lugi Mocerino

Omicidio a San Silvestro ad Afragola (Napoli). Il 2022 si chiude con un agguato in cui è stato ucciso Lugi Mocerino, 38 anni originario di Acerra. L’uomo è stato assassinato a colpi di arma da fuoco per strada, in via Domenico Mocerino, nel centro della città, mentre stava entrando in una salumeria.

Alcune persone avrebbero centato Luigi Mocerino alle spalle con tre o quattro colpi di pistola. L’omicidio è avvenuto intorno alle 18.30. Sul posto sono intervenuti, dopo una segnalazione al 112, i Carabinieri di Casoria, che hanno subito avviato le indagini.