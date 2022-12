Papa Francesco chiede una preghiera speciale per Ratzinger: è molto ammalato

Joseph Ratzinger, 95 anni, Papa emerito della Chiesa cattolica, è “molto ammalato”. A dirlo Papa Francesco al termine dell’udienza generale. Il Pontefice ha invitato i fedeli a pregare per il suo predecessore. “Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale per il Papa emerito Benedetto, che nel silenzio sta sostenendo la Chiesa. Ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli, che lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa, fino alla fine”.

Papa Francesco, nell’Aula Paolo VI, ha tenuto l’ultima udienza generale del 2022. Accolto dall’ovazione dei fedeli, il Papa ha fatto ingresso sul palco e si è diretto verso la sua postazione camminando appoggiandosi a un bastone.