Santa Maria del Molise. Irma Forte ha ucciso il marito Carlo Giancola

Dramma familiare a Santa Maria del Molise (Isernia) dove Irma Forte ha ucciso il marito Carlo Giancola. Carlo Giancola, 72 anni, è stato ucciso nella sua abitazione. I Carabinieri hanno fermato con l’accusa di omicidio la moglie Irma Forte, 66 anni.

Le forze dell’ordine sono state chiamate dai dirimpettai. Carlo Giancola è morto a causa di una grave ferita alla testa inferta da un corpo contundente. Pare che la tragedia si sia consumata al culmine di un litigio tra le mura di casa.

Carlo Giancola era allettato in seguito ad un incidente avvenuto un paio di mesi fa. Gli investigatori hanno sequestrato dall’abitazione un oggetto che si ritiene possa essere stato l’arma del delitto. Irma Forte si trova agli arresti domiciliari

La donna è stata portata in caserma a Isernia dopo una visita in pronto soccorso per stato confusionale. Avrebbe ammesso le responsabilità. I figli dei coniugi, residenti in Molise, non erano in casa al momento della tragedia. La Procura di Isernia ha disposto l’autopsia sulla salma di Carlo. La coppia, molto conosciuta in paese, era considerata affiatata da vicini e conoscenti rimasti senza parole alla notizia dell’omicidio.