Karl Holler travolto e ucciso da una valanga in Val Senales

Tragedia in montagna dove una slavina che si è staccata a 2.887 metri di altitudine dalla cima di val Lagaun, in Alto Adige. La valanga ha travolto e ucciso Karl Holler, scialpinista di 63 anni originario di Meltina e recuperato dalla neve senza vita. Di karl Holler si erano perse le tracce nel pomeriggio di ieri quando i parenti, non vedendolo rincasare, hanno fatto scattare l’allarme.

La famiglia Holler non sapeva in quale luogo Karl fosse andato a fare l’escursione ma grazie al tracciamento del suo cellulare si è scoperto che era nell’area della Val Senales. Attorno alle 22 la sua auto è stata rinvenuta a Maso Corto. Grazie ad una ricognizione con l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites, è stata individuata la traccia di uno sciatore. Seguendola, i soccorritori hanno scoperto il punto nel quale la slavina si è staccata. Raggiunto il posto, hanno potuto solo constatare il decesso dello scialpinista e recuperarne, poco dopo la mezzanotte, il corpo.