In Umbria saldi invernali dal 5 gennaio al 5 marzo 2023

Per l’anno 2023, le vendite di fine stagione invernale si terranno dal 5 gennaio al 5 marzo 2023, come condiviso in sede di Coordinamento tecnico interregionale. Resta ferma la possibilità di effettuare le vendite promozionali durante tutto il periodo dell’anno, come già previsto dalla legge regionale n. 10 del 2014. È quanto comunica l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, facendo seguito ed in coerenza con le decisioni assunte dalla Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.