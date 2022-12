Frontale sulla Statale tra Mazara del Vallo e Marsala: morti Giuseppe Rizzo e Hadj Sgair Mahjoub

In un frontale avvenuto lungo la strada Statale tra Mazara del Vallo e Marsala hanno perso la vita due persone. L’impatto è avvenuto a Natale sulla 115. Hanno perso la vita Giuseppe Rizzo, 60 anni di Marsala e Hadj Sgair Mahjoub, 44 anni, tunisino.

In base ad una prima ricostruzione della dinamica, due auto si sarebbero scontrate frontalmente, mentre una terza coinvolta nella carambola si è capovolta ma senza conseguenze per la conducente rimasta illesa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Marsala e Mazara del Vallo. Per estrarre le persone dalle due auto i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire con cesoie e divaricatori. I sanitari giunti sul posto hanno praticato il massaggio cardiaco ai due conducenti ma non sono riusciti ad evitarne il decesso.