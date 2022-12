Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu conferirà la “Medaglia d’Onore Ottone Bacaredda”

Il 27 dicembre, con inizio alle ore 10, nell’aula consiliare del Palazzo Civico, in via Roma, il Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu conferirà l’onorificenza della Città di Cagliari “Medaglia d’Onore Ottone Bacaredda”. Il premio venne istituito nel 2004 e destinato da allora a una cagliaritana o un cagliaritano che ha mostrato particolare impegno nella vita sociale cittadina.

Saranno presenti oltre al Sindaco di Cagliari, le assessore alla Cultura e Spettacolo Maria Dolores Picciau e alle Politiche Sociani Viviana Lantini.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del progetto Ottone Bacaredda e il sogno della città nuova. Cagliari tra Ottocento e Novecento che l’Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari propone in città per ricordare l’importante figura storica del sindaco che fu alla guida dell’amministrazione comunale per ben cinque legislature e che diede avvio a una grande opera di modernizzazione cittadina a cavallo tra ‘800 e ‘900. Il nome di Bacaredda è infatti strettamente legato alla costruzione di molte opere pubbliche, scuole elementari e superiori, la rete idrica e le fognature, gli impianti di illuminazione, il mercato del Largo Carlo Felice, i portici di via Roma, il nuovo Palazzo Municipale e il Bastione di Saint Remy.