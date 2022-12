Incidente a Mestre, morti Riccardo Pastrello e Tobia De Eccher, il conducente era ubriaco

Vigilia di Natale di morte in Veneto. Sabato mattina alle 5 a Mestre hanno perso la vita due ventenni che rientravano da una festa. L’autista, ferito insieme ad una ragazza, guidava ubriaco. L’impatto mortale è avvenuto in via della Libertà poco prima del sovrappasso pedonale. Una Clio con a bordo 3 ragazzi e una ragazza, tutti di Mestre centro, al rientro da una festa nei pressi del Vega a Marghera, si è schiantata contro il muretto della carreggiata, carambolando più volte su se stessa. Sul colpo è morto Riccardo Pastrello, 25 anni, seduto accanto all’autista. Estratto prima vivo dalle lamiere, non ce l’ha fatta il secondo passeggero Tobia De Eccher, 25 anni, seduto dietro sempre sul lato destro e accanto alla sua fidanzata. Quest’ultima ricoverata in ospedale all’Angelo con l’autista. Entrambi di anni 24 feriti ma non in pericolo di vita.

Tra le cause dell’incidente pare l’alta velocità, con l’autista che sarebbe risultato positivo all’alcoltest. Ipotesi per la quale potrebbe risultare in stato di fermo perché indagato del reato di omicidio stradale plurimo. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nello schianto.