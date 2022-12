Assisi. Il Concerto di Natale a San Francesco in eurovisione

Uno degli appuntamenti natalizi più attesi, non solo ad Assisi è il Concerto di Natale a San Francesco, giunto alla trentasettesima edizione. L’evento, registrato alle 11.15 di sabato scorso nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco, sarà proposto domani nel giorno di Natale in eurovisione su Rai1 dopo il messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre. Il tradizionale concerto natalizio ha visto la partecipazione del mezzosoprano Katherine Jenkins con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta dal Maestro David Giménez. Presenti tra gli altri il clarinettista Enrico Maria Baroni, il violinista Alessandro Milani, e il Coro Maghini diretto da Claudio Chiavazza.

Il concerto di Natale ha come partner Rai e Intesa Sanpaolo. L’evento è stato aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni. Tra le musiche proposte, Joy to the World, Danza Slava n.8 in sol minore Op. 46, O Holy Night (Cantique de Noel), Ave Verum Corpus K 618, Adeste Fideles, Romanza per clarinetto e orchestra, El Nacimiento, da “Navidad Nuestra”, Ay! Para Navidad, Méditation per violino, da “Thaïs”, Ouverture da “Der Zigeunerbaron”, Christmas Songs, Silent Night (Stille Nacht) e Hark! The Herald Angels sing. Il concerto sarà trasmesso da Rai Cultura su Rai1 e in Eurovisione domenica 25 dicembre alle 12.25 e in replica alle 21.15 su Rai5.