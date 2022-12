Magic Florence 2022: torna il grande evento di magia e illusionismo

Torna Magic Florence, il grande evento fiorentino di magia e illusionismo ideato da Mattia Boschi che porta in riva all’Arno i migliori illusionisti italiani. Dopo due anni di stop a causa pandemia, l’edizione 2022 si svolgerà mercoledì 28 dicembre al Tuscany Hall.

Uno spettacolo per tutte le età, stavolta in versione Christmas Edition, in cui si spazierà dal mentalismo ai numeri di grandi illusioni visuali, attraverso una storia inedita che parlerà di Firenze e della magia. A condurre il pubblico in questo viaggio sarà lo stesso Mattia Boschi, giovane illusionista e prestigiatore amatissimo dal grande pubblico, anche televisivo, insieme a tanti fuoriclasse dell’illusionismo.

Inizio ore 21. I biglietti – da 23 a 34 euro, posti numerati – sono disponibili sul sito ufficiale www.tuscanyhall.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Biglietti ridotti per soci Coop. Info www.tuscanyhall.it.