Suddividi il tuo immobile con stile

In tante situazioni sorge l’esigenza di suddividere ambienti spaziosi per creare angoli maggiormente accoglienti e sfruttare al massimo la metratura disponibile. A questo riguardo si possono scegliere varie soluzioni fra cui le moderne pareti mobili, facili da installare e apprezzate per la grande versatilità.

Suddivisione degli spazi

Hall, living e sale riunioni spesso non si rivelano abbastanza confortevoli e vengono poco utilizzati. In contesti residenziali e commerciali, infatti, si presenta la necessità di allestire aree più ristrette per accogliere un numero di partecipanti limitato. Questo consente di avere maggior privacy, di velocizzare le operazioni di pulizia e di permettere l’uso della stanza a più persone nello stesso tempo che dovranno svolgere attività differenti.

Ecco, quindi, che le pareti mobili potranno rivelarsi una valida scelta per dar vita a nuove configurazioni, evitando opere di muratura invasive, lunghe e dispendiose. Questi pannelli, disponibili nelle versioni standard o da realizzare su misura, si possono inserire in qualsiasi ambiente e persino all’interno di bagni e stanze di servizio.

Le pareti mobili riescono quindi a delimitare lo spazio in modo da realizzare vere e proprie cleanroom, ovvero allo scopo di accrescere il comfort di ogni immobile.

Tipologie di pareti mobili

A differenza di quello che si potrebbe pensare le pareti mobili consentono di soddisfare esigenze diversificate, in quanto realizzate non solo in diverse misure, ma anche con tantissime finiture.

Più nello specifico, esistono pannelli che integrano vetrate, perfetti per consentire il passaggio della luminosità, nonché versioni attrezzate consigliate all’interno di studi e uffici. Molto richieste sono poi le pareti mobili manovrabili, veloci da aprire e chiudere all’occorrenza per rendere maggiormente funzionali le grandi sale.

Meritano poi una segnalazione le pareti mobili direzionali, così chiamate in quanto riescono a ricavare ambienti eleganti e di rappresentanza per figure dirigenziali, manager e interi team di lavoro all’interno delle aziende.

In base all’effetto estetico che si desidera ottenere e ai propri gusti sarà possibile optare per pareti con scuretto, provviste di vetrate continue o che si movimentano senza alcuna fatica con un semplice gesto. Alcuni modelli di pannelli vengono inoltre costruiti in nobilitato, materiale resistente che si adatta bene con gli altri arredi già presenti nella stanza.

Per chi cerca qualcosa che assicuri elevato isolamento acustico ci sono le pareti attrezzate, che si sviluppano a tutt’altezza e servono a garantire riservatezza in ambienti operativi.

Installazione e prezzi delle pareti mobili

Quando arriva il momento di svecchiare il proprio appartamento, ufficio, negozio o altro locale commerciale, non serve optare per soluzioni dispendiose e che comportano lavori edili abbastanza invasivi. Basta infatti installare una parete mobile di alta qualità, pensata per durare nel tempo e curata dal punto di vista estetico.

Il prezzo di questi pannelli varia in base alla dimensione, al materiale e alle finiture che verranno scelte. In ogni caso è fondamentale richiedere un preventivo per avere le idee più chiare in merito ai costi che occorre sostenere.

Bisogna poi precisare che le pareti mobili divisorie non sono tutte uguali e per questo è fondamentale affidarsi a veri professionisti del settore, in grado di assicurare ampio assortimento e consulenze su misura.

Accedendo sul sito www.paretimobilimilano.it si potranno scoprire tutte le grandi potenzialità dei pannelli divisori, visionare il catalogo con le ultime novità e trovare interessanti ispirazioni per il proprio immobile.

Gli esperti dei pannelli divisori consigliano inoltre le soluzioni miste, molto in voga negli ultimi tempi, grazie alle quali poter ricavare finestre, alternanze fra nobilitato e vetro, risultati dal grande impatto estetico e tanto altro ancora. Profili e montanti sono sempre realizzati in alluminio, materiale che riesce a combinare leggerezza, resistenza e design gradevole.