Andrea Giussani (consulente WordPress): oggi le aziende cercano la migliore soluzione per il business online

Al giorno d’oggi sempre più aziende italiane decidono di avviare attività di business online con lo scopo di acquisire maggiore visibilità ed incrementare il proprio numero di clienti e di vendite. Per realizzare un progetto e-commerce e avere garanzia di successo è necessario che l’azienda affidi lo sviluppo e la creazione del proprio sito web al migliore esperto WordPress. La figura del consulente wordpress è di cruciale importanza poiché tale piattaforma di e-commerce è la soluzione più diffusa per lo sviluppo di siti web grazie alla sua grande versatilità ed adattabilità a piccole e grandi imprese.

Ne abbiamo parlato con il consulente WordPress Andrea Giussani: “Sono tante le aziende che si rivolgono a consulenti WordPress per svariate esigenze. Alcune hanno dato forma alla propria idea di business e desiderano farsi conoscere online con un sito web che le rappresenti; altre vogliono rifare ex novo il sito internet per valorizzare la propria immagine o per migliorarne le caratteristiche funzionali e tecniche”. Andrea Giussani è un professionista con un’esperienza molto ampia che da tanti anni aiuta sia piccoli imprenditori che grandi realtà aziendali ad essere presenti online, realizzando da zero siti web in WordPress o occupandosi di siti web WordPress già esistenti. “Quando le aziende si affidano alla mia consulenza definiamo insieme la migliore soluzione per rispondere alle loro esigenze di mercato e, con attenzione e passione, le oriento verso la scelta di un sito internet che possa garantire la loro crescita”. Ogni azienda infatti ha l’esigenza di non rimanere indietro rispetto ai competitors e deve prendersi cura della presenza online, iniziando dal disporre di un sito WordPress utile e funzionale per le proprie attività.

Fare il consulente wp non è un lavoro affatto agevole. “Sviluppare un sito web, gestirlo e fare in modo che diventi uno strumento di vendita non è facile” sottolinea Giussani. “Il consulente WordPress è un professionista che mette al servizio del cliente capacità ed esperienza e che, dopo aver fatto un’analisi preliminare del business aziendale, lo guida verso la scelta di un web site che porti a risultati concreti in termini economici e che lo faccia distinguere”.

La figura del WordPress specialist, così come lo è Andrea Giussani, vanta anni di lavoro nel settore che gli hanno permesso di acquisire competenze di web e graphic design, di progettazione e realizzazione di siti WordPress ed e-commerce. Fare consulenza wordpress non è così scontato come si può immaginare. “In base all’entità e alle esigenze del progetto, collaboro con varie figure professionali come esperti SEO e web marketing agency” spiega Giussani, chiamato quotidianamente a realizzare il miglior preventivo per un sito wordpress, che deve rispondere alle esigenze specifiche del singolo cliente ed essere funzionale alle sue necessità di business.

Andrea Giussani, parlando con la nostra redazione, sottolinea la “delicatezza” del compito di chi fa assistenza siti wordpress. “Il rapporto con il cliente non termina una volta che il sito è online. La mia consulenza, senza intermediari e commerciali, prosegue nel tempo per risolvere e trovare insieme all’imprenditore soluzioni efficaci per gli affari, per discutere dei risultati prodotti o di eventuali aggiustamenti che si rendono necessari.”

“Tutti i siti web verranno sviluppati nell’ottica di ottenere maggiore visibilità su Google, massimizzare le visite e migliorare le conversioni” si legge sul portale andreagiussani.com, il portale del WordPress specialist in questione. “Per la creazione di siti web professionali non bisogna affidarsi all’improvvisazione– sottolinea A. Giussani – ma è necessario rivolgersi ad un consulente WordPress con cui avere innanzitutto un colloquio preliminare per fissare quali sono le esigenze e le finalità da raggiungere. Solo così è possibile realizzare un sito web su misura”.

Si tratta di un lavoro costante e fatto di tappe cruciali. “Il primo passo della progettazione di siti web è l’analisi del mercato e della situazione del sito internet, se già ne esiste uno. Questa fase viene chiamata audit ed è utile per individuare debolezze e punti di forza del sito web”. Terminata la fase di audit, espletata l’analisi ed il layout del sito, si passa alla realizzazione del sito web. “Quando si parla di realizzazione siti web – afferma Andrea Giussani – si fa riferimento alla fase che comprende sia lo sviluppo di un wireframe sia lo sviluppo di un mockup grafico di WordPress. Se c’è già uno spazio web è opportuno verificare che sia idoneo ad ospitare il sito WordPress che si intende creare. Se il sito che serve è uno shop online, va creato un e-commerce mediante WooCommerce. La personalizzazione del template, la customizzazione del checkout vanno realizzati da professionisti in modo che l’ecommerce risponda alle esigenze di business e alle aspettative degli acquirenti”.

Finisce qui? Assolutamente no! “Una volta che il sito è online serve l’assistenza e la manutenzione. Chi si sceglie la mia consulenza wordpress non si deve più preoccupare della risoluzione di errori WordPress e WooCommerce, dell’installazione e della configurazione di plugins. Affidandosi ad un WordPress specialist è lui che si occupa della configurazione di Firewall, antivirus, protezione login, hacker, antispam e protezione dei file sensibili del sito WordPress”.

Andrea Giussani è un esperto qualificato che non si occupa soltanto della creazione di siti WordPress, ma anche di formazione. “Se nelle aziende bisogna formare un team di autori per la redazione dei contenuti – dichiara- o il cliente stesso vuole capire meglio il funzionamento del sito WordPress, organizzo un corso personalizzato”.

Inoltre tiene lezioni di sviluppo web anche a principianti. “La formazione è fondamentale e metto a disposizione dei principianti le mie conoscenze per imparare a creare siti web, e-commerce SEO oriented, ottimizzati, sicuri e veloci. Affronto insieme a loro tutte le fasi della creazione di siti web professionali, dalla scelta del nome dominio, passando per la valutazione dell’hosting, l’installazione di WordPress, la scelta del template e tutte le altre fasi. Tra i temi che affrontiamo nei corsi anche come rimuovere in modo malware e come effettuare gli aggiornamenti in sicurezza”. La professionalità si riconosce anche in questi aspetti.