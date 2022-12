Dagli anelli agli orecchini, grazie a Bluespirit.com collezioni di gioielli che impreziosiscono ogni outfit

Chi desidera approfittare della qualità dei marchi più apprezzati nel settore dei gioielli, quali Festina e Morellato, può puntare su promozioni competitive scegliendo l’esperienza d’acquisto presentata da Bluespirit.com. Insieme a un catalogo molto articolato, il cliente può contare su servizi dedicati, come il ritiro in store, la possibilità di spedizione gratuita, il servizio di incisione e l’assistenza multicanale.

I gioielli che figurano nella proposta dell’e-commerce sono realizzati con materie prime pregiate, dai diamanti all’oro, passando per argento, perle e gemme. Quanto alle alternative, si incontrano anelli, collane, cavigliere, orecchini, bracciale argento donna e uomo, orologi.

I prodotti disponibili online sono perfetti anche per i budget più contenuti. Infatti, diverse promozioni arricchiscono l’offerta. Con un tap sulla sezione “Idee Regalo” si possono scoprire diverse alternative interessanti, concepite per essere donate in tantissime occasioni speciali: lauree, anniversari, compleanni, matrimoni. È possibile, poi, acquistare una gift card del valore a scelta (da 20 a 500 euro) nell’eventualità in cui non si conoscessero perfettamente i gusti del destinatario.

Per ciò che riguarda i marchi, sono stati selezionati tra quelli più autorevoli ed apprezzati dal pubblico. Qualche esempio? Chiara Ferragni Brand, Cluse, Sector No Limits, 10 Buoni Propositi, Live Diamond, Citizen, Morellato e Trussardi.

Ordinare sull’e-shop è facile, basta inserire l’articolo desiderato nel carrello e procedere con il pagamento, scegliendo tra diverse modalità: carta di credito, PayPal, bonifico bancario, ApplePay e GooglePay. Sono totalmente sicure, poiché Bluespirit.com si avvale del circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema delle transazioni online.

Il preparato team dell’assistenza, formato da professionisti, è sempre pronto a fornire consigli e informazioni preziose. È raggiungibile via e-mail o tramite numero di telefono, dal lunedì al venerdì tra le 10:00 e le 18:00.

Le spedizioni sono celeri e i costi di consegna si azzerano per gli ordini superiori a 39 euro. Chi lo preferisce, inoltre, ha l’opportunità di ritirare i propri gioielli presso uno dei punti vendita Bluespirit distribuiti in tutta Italia.

Un autorevole conferma che attesta la soddisfazione dei clienti? Arriva dalle oltre 5.600 opinioni certificate dalla piattaforma Recensioni Verificate, che registrano l’ottimo punteggio medio di 4,7/5.