Sono sotto l’albero i dischi dei maggiori artisti italiani e stranieri

MILANO – Per questo Natale ecco i consigli per i dischi strenna da mettere sotto l’albero di artisti come Loredana Bertè, Mina, Alice, Vasco Rossi, Francesco Guccini, Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Marco Masini, Ron, Nek, Enzo Avitabile, Franco Mussida, Jovanotti, Tananai, Andrea Bocelli, Joss Stone, solo per citarne alcuni, che hanno realizzato degli album, in alcuni casi, molto particolari.

È il caso dell’esclusivo cofanetto “Reloaded 1974 to 1983” che racchiude i primi dieci anni della carriera discografica di Loredana Bertè, con ben nove cd di 95 canzoni: i primi otto sono gli album originali, mentre il nono contiene gioielli finora nascosti; l’unicità del box è rappresentata da due brani e un provino inediti, oltre a quattordici brani extra e rarità, tra cui versioni alternative di canzoni già pubblicate, versioni in lingua dei maggiori successi, provini. La confezione è arricchita da un libretto di 60 pagine con foto inedite, manoscritti originali dei testi usati durante le fasi di registrazione, frammenti di articoli e interviste dell’epoca, e un poster originale del 1974.

Il nuovo album “The Beatles songbook” di Mina con 18 brani vuole celebrare intanto la sua voce ma anche una delle band più iconiche della storia, dall’inedito “And I love her” registrato appositamente per quest’album, insieme a quelle che vanno dal 1965 di “So che mi vuoi (It’s for you)” in poi.

L’album “Eri con me” di Alice contiene sedici canzoni di Franco Battiato a cui la cantante sente di aderire pienamente, da “La stagione dell’amore” a “Chanson egocentrique”, “I treni di Tozeur” e a “Prospettiva Nevski”.

“Vasco Live Roma Circo Massimo” racchiude le canzoni di Vasco Rossi registrate durante le due notti romane davanti a 140000 fan, in box 4 lp, cofanetto shellbox con 2 cd + 2 dvd + bluray con il film-concerto con la regia di Pepsy Romanoff; il box include anche un booklet di 20 pagine, e fra le canzoni non potevano mancare “Un senso”, “C’è chi dice no”, “Gli spari sopra”, “Rewind”, “Eh…già”, “Toffee”, “Sally”, “Vita spericolata” e “Albachiara”.

“Canzoni da intorto” è il nuovo album di Francesco Guccini, progetto speciale unico nel suo genere: è il concept che l’artista ha sempre desiderato realizzare e che ha preso finalmente vita, regalando a sorpresa la sua voce e, ancora una volta, un pezzo di storia.

Di Eros Ramazzotti è il nuovo album “Battito infinito” con dodici brani inediti, fra cui “Figli della terra” con la partecipazione di Jovanotti, “Ama”, “Sono” con Alejandro Sanz e “Ogni volta che respiro” con testo di Mariella Nava e musica di Ennio Morricone.

Tiziano Ferro è tornato con il nuovo album “Il mondo è nostro” che contiene ben cinque collaborazioni, da Ambra a Roberto Vecchioni, Caparezza, Thasup e a Sting, per un disco intimo e introspettivo in cui affronta molti temi legati alla sua vita passata e presente, dedicando alcuni brani dell’album al tema della paternità.

Ron nel suo nuovo album “Sono un figlio”, composto da 13 canzoni, racconta se stesso, come mai prima ed è il ritratto di un artista in stato di grazia, in cui spiccano il duetto “Questo vento” con Leo Gassman, “Più di quanto ti ho amato” firmata anche da Bungaro e si chiude con “I gatti”, canzone poetica e velata di malinconia.

Il nuovo album “Il treno dell’anima” di Enzo Avitabile è un arcobaleno di suoni, musiche e parole in cui spiccano i brani “Fatti miei” con Biagio Antonacci, “Salvami” con Luciano Ligabue, “Per sempre noi” con Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, “Simm’ tutt’uno” con Jovanotti, “Nessuno è figlio di nessuno” con Gué, “Famm chiamm sete” con Speranza, e le altre collaborazioni con Edoardo Bennato, Rocco Hunt e Boomdabash.

Franco Mussida, indimenticato chitarrista della PFM, ha creato e proposto il nuovo stile musicale ultraprog-pop” nel suo progetto discografico “Il pianeta della musica e il viaggio di Iòtu”, trainato dal singolo “L’oro del suono”.

“Live at Teatro della Pergola” di Marco Masini è la registrazione del concerto tenutosi al Teatro della Pergola di Firenze con i suoi grandi successi in una speciale veste acustica, oltre ad alcuni brani riscoperti appositamente per lo show.

“50|30” è l’album celebrativo di Nek che raccogliere i suoi successi riarrangiati di 30 anni di carriera e dei suoi 50 anni di età, l’inedita “La teoria del caos”, e le collaborazioni con Jovanotti, Giuliano Sangiorgi e Francesco Renga.

“Meno per meno” di Niccolò Fabi contiene quattro brani inediti e sei di repertorio riarrangiati con orchestra.

Massimo Ranieri si è affidato a Gino Vannelli, interprete, compositore e produttore di origine italiana, per il suo nuovo album “Tutti i sogni ancora in volo”, curando gli arrangiamenti di questo disco, con canzoni di importanti cantautori come Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Pino Donaggio, Pacifico e Bruno Lauzi.

“Il disco del sole” di Lorenzo Jovanotti contiene il fiume di nuova musica: raccoglie le canzoni fino ad ora disponibili solo in digitale, tra cui l’ultimo singolo “Se lo senti lo sai” ai primi posti dei brani più ascoltati in radio, la hit “I love you baby” già certificata triplo disco platino e ai primi posti delle piattaforme streaming per tutta l’estate, i brani che nel corso dei mesi hanno raggiunto la vetta delle classifiche Earone ( “Il boom”, “La primavera” o “Sensibile all’estate”), e gli inediti “Ricordati di vivere (primo battito)” e “Mariacallas”.

“Rave, eclissi” è il primo album di Tananai composto da 15 tracce e racchiude le sue anime di artista, produttore, cantautore, la sua parte più festaiola e i suoi lati più introspettivi, giovane uomo che convive con una società dai mille volti, in cui spiccano le canzoni “Abissale”, “Pasta”, “Sesso occasionale”, “Esagerata”, “Maleducazione” e la hit “Baby goddamn”.

Sono riedizione con vinili colorati di album storici della discografia italiana fra cui scegliere, da “DallaMorandi” (2 lp gialli) di Lucio Dalla con Gianni Morandi, “Un soffio al cuore di natura elettrica” (arancione) di Franco Battiato, “Il dado” (rosso) di Daniele Silvestri, “Qualcosa ca nu’ mmore” (blu) di Napoli Centrale, “Live at Montreux” (blu) del Perigeo, “Motore immobile” (rosso) di Giusto Pio, “Bluesman” (bianco) di Roberto Ciotti, “Le milleuna” (2 lp gialli) e “Concerto all’Elfo” (blu) di Demetrio Stratos, “Non ce n’è per nessuno” (verde), “Viaggio” (bianco) e “A fuoco” (rosso) di Claudio Rocchi, “Evergreen” (verde) e “Mainstream” (bianco-nero) di Calcutta, “Quinto stato” (trasparente) di Arti e Mestieri, “Contamination” (viola) de Il Rovescio della Medaglia, The Trip (rosso), “Electric Frankenstein” (arancio), “Rock ’80” (trasparente), “Rock n’ roll exhibition” (arancione), “Cheap imitation” (viola) di John Cage.

C’è la band Banco del Mutuo Soccorso in questo percorso che porta ai regali di Natale con l’album concept “Orlando: le forme dell’amore” che contiene anche “Non mi spaventa più l’amore”, l’unico tango argentino della storia del rock progressivo.

Clima natalizio per Andrea Bocelli che è per la prima volta nel disco “A family Christmas” con i figli Matteo e la piccola Virginia in alcune delle più famose canzoni legate al Natale, da “Feliz navidad” a “Happy Xmas (war is over)”, The first Noel”, “Over the rainbow”, “Buon Natale”, a nuove interpretazioni di canti tradizionali e all’inedito “The greatest gift”.

Joss Stone è al suo primo album di Natale, “Merry Christmas, love”, con il classico natalizio “What Christmas means to me” di Stevie Wonder, il brano originale “Bring on Christmas day”, classici tra cui “Winter wonderland”, “Let it snow”, “Jingle bells”, “Silent night”.