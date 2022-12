Oggi viene inaugurato ComeFareYoga: il sito che rende “attuale” e “familiare” una filosofia millenaria e “lontana”

L’ambizioso progetto nasce dalla volontà di propagare i benefici di questo stile di vita così distante -nello spazio, nel tempo, e nell’essenza.

L’idea ha origine quando si incontrano Michele Sorrentino e Bianca Pederzoli. Lei è una donna che grazie allo yoga ha riscoperto se’ stessa, ha ridotto lo stress, ha migliorato il suo corpo. Ma è soprattutto una persona che ha intrapreso un cammino di consapevolezza attraverso questa filosofia, dedicandole la sua esistenza. Tanto da diventarne insegnante e da decidere di condividerla con altri, attraverso lezioni sempre nuove e stimolanti.

Lui è prima di tutto un praticante, dunque un allievo di Bianca. Ma è anche un giovane manager e un programmatore. A cui si deve la progettazione e realizzazione del sito.

L’idea alla base è abbastanza semplice, quanto innovativa, e reca completamente l’immagine degli anni che viviamo. Una quotidianità fatta di tempo personale e di qualità che scarseggia sempre di più, diventato BENE RARO E PREZIOSO.

Ma anche anni di isolamento forzato, e spesso sofferente. Che però qualcosa di buono l’hanno prodotto. Se fuori dalle nostre case siamo sempre di corsa, tanto da stentare nei rapporti interpersonali, tra le mura domestiche è spuntata una nuova esigenza di interiorità, di crescita, di cura di sé.

ComeFareYoga nasce proprio da questa necessità. Staccare la spina dalla frenesia del contemporaneo, per concedersi un viaggio interiore. Attraverso questa millenaria filosofia, appunto, e la sua pratica. Che, per le fattezze stesse con cui è stato pensato questo progetto, perde “quell’evanescenza” che spesso la caratterizza, per diventare come si diceva più “familiare”, “abbordabile”. Più vicina…

La palestra diventa online, con tutti i pregi di questa nuova dimensione. L’atmosfera è intima: il gruppo è numericamente limitato, con al massimo 5 partecipanti. La frequentazione facile: nessuno spostamento, niente traffico, niente vincoli di orari e giorni. Eppure non si rischia l’abbandono.

A differenza delle tante video-lezioni che pullulano su youtube e simili –alcune anche gratis- questo corso non ha nulla di prestabilito, e dunque di replicabile all’infinito. Ed era esattamente questo l’obiettivo, come viene chiarito dai fondatori.

I discenti vengono accompagnati nella pratica dello Yoga. Una pratica corretta, che non teme errori. O per meglio dire, che punta alla correzione degli eventuali errori, esattamente come accade in una lezione in presenza. Le sessioni proposte da ComeFareYoga sono personalizzate. Costruite ad arte rispetto al singolo.

Grazie ad una call di 30 minuti con una delle insegnanti che fanno parte del team, si viene introdotti alla pratica in maniera semplice e funzionale rispetto ai propri obiettivi. Anche in questo caso, infatti, i risultati non sono predefiniti e uguali per tutti, essendo i punti di partenza, le condizioni e le caratteristiche, differenti per ognuno.

Trattandosi però di un allenamento personalizzato, esso consente comunque di raggiunge gli obiettivi più velocemente che se si trattasse di un training standardizzato. D’altronde, come si può pensare che una casalinga e uno sportivo possano affrontare la medesima sezione di allenamento?

Eppure, il sito si rivolge a entrambi, proprio in virtù della personalizzazione. Gli interlocutori sono tra i più eterogenei: mamme che dedicano a famiglia e figli tutto il loro tempo, e che vogliono ritagliarsi uno spazio di pace e relax; impiegati che trascorrono buona parte della giornata seduti e necessitano di allentare lo stress accumulato; quelli che combattono col mal di schiena; uomini e donne di mezz’età piuttosto che giovani. Ma anche coloro che soffrono di problemi d’ansia; quelli che nutrono una bassa autostima; persone che somatizzano gli stati interiori. E ancora i neofiti come pure gli esperti della disciplina. Secondo Michele e Bianca, dunque, comefareyoga.it è uno strumento pratico e veloce per iniziare questo percorso che, come loro stessi testimoniano, può cambiare la vita!