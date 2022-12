Le pavimentazioni esterne e i supporti con le pedane

Le pedane in legno possono essere considerate una soluzione molto efficace per i giardini, per i cortili e per le terrazze. È molto importante, tuttavia, scegliere con la massima attenzione il legno, dal momento che il materiale deve assicurare una certa resistenza a seconda del punto in cui è ubicata la struttura. Ci sono legni, infatti, che nel caso in cui siano esposti all’aria di mare si danneggiano, anche se vantano una resistenza ottimale ai funghi e alle muffe. Tutte le pedane in legno, ad ogni modo, sono sottoposte a diversi trattamenti che comprendono la pre-oliatura, l’impregnatura e la colorazione, che viene effettuata a seconda delle preferenze e delle richieste del cliente. Per esempio, nel caso di un pergolato si può optare per l’argento, per il verde, per il tortora, per il ferro o per il bianco. In altre occasioni, si può decidere di non intervenire sulla colorazione naturale del legno e semplicemente vivacizzarla.

Quali tipologie di legno usare

Per la realizzazione di una pedana destinata a un cortile, a una terrazza o a un giardino è possibile usare varie tipologie di legno. Il pino, per esempio, è ideale per la città e abbina una colorazione chiara a una notevole resistenza. Molto bello dal punto di vista estetico è anche il larice, impreziosito da una grande varietà di forme e di venature, capace di resistere all’aria marina. C’è poi il legno ipe, che si caratterizza per una colorazione che punta verso il rossastro, con una fine tessitura e capace di rendere davvero suggestivo l’ambiente esterno. Infine, vale la pena di citare la struttura lineare e la colorazione chiara del frassino, un legno resistente ai funghi e alle muffe che, però, ha il difetto di non poter essere utilizzato per abitazioni di mare. Conoscere i prezzi per realizzazione di pedane modulari per esterno in legno resistente, comunque, è indispensabile per avere un quadro chiaro della scelta da effettuare.

Le pedane modulari

Le pedane modulari per esterni sono in grado di adattarsi ai giardini o agli ambienti esterni in maniera ottimale. Stiamo parlando di pedane che, pur essendo molto leggere, garantiscono una notevole stabilità. Per la pavimentazione si possono usare materiali diversi, anche se in genere si parla di diverse tipologie di legno pressate le une con le altre. La resistenza è notevole: gli agenti esterni non rappresentano un pericolo, e ciò si traduce in una prolungata durata nel tempo. Le fasce perimetrali sono realizzate in alluminio, e la procedura di installazione alquanto semplice: su richiesta, è possibile integrare un impianto di riscaldamento da aggiungere alle pedane modulari. Così, si può contare su una struttura grande e resistente, con una pavimentazione ottima e una portata eccellente; al tempo stesso la pedana risulta confortevole e permette ai fruitori di sentirsi a proprio agio.

Le diverse tipologie di pedane

In commercio è possibile trovare diverse tipologie di pedane: il mercato, dunque, mette a disposizione una grande varietà di scelta consentendo di assecondare le esigenze più diverse. Le pedane di passaggio, per esempio, sono elementi progettati per facilitare il passaggio, e possono essere realizzati in pietra o in legno. Le pedane a bordo piscina, invece, sono pedane esterne che si caratterizzano per un aspetto minimalista e semplice; sono piacevoli da vedere e abbinano comodità e praticità. Essendo vicine all’acqua, sono pensate per fungere da area di relax e di sosta dopo il bagno. Vale la pena di citare anche le pedane in legno dotate di pannelli in vetro: in particolare, i pannelli scorrevoli in legno si abbinano a quelli in vetro, e il risultato è quello di un effetto contemporaneo di design. Infine, ecco le pedane illuminate esterne, che contribuiscono a rendere l’ambiente più accogliente: per esempio possono essere sfruttate per cenare di sera in terrazza o in giardino.

Dove installare le pedane

In effetti le pedane da esterno possono essere installate in tanti contesti diversi, che si tratti di un attico, di un terreno dissestato o di una terrazza. Quel che conta è che siano realizzate con materiali robusti, in modo da assicurare un alto livello di resistenza contro gli agenti atmosferici. Va comunque detto che ci sono diversi modelli con impianti di riscaldamento o coperture, destinate a incrementare il grado di comfort: si pensi, per esempio, alle pergole bioclimatiche.