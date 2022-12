I grillini in Lombardia ripiegano sui dem

Scomparire o sopravvivere? È la scelta politica a cui sono stati chiamati i grillini in Lombardia. I continani hanno scelto la seconda opzione e si schiereranno alle elezioni regionali con il centrosinistra, appoggiando la candidatura dell’eurodeputato dem Pierfrancesco Majorino. Il via libera all’accordo è arrivato da una consultazione che ha coinvolto poco meno di 5 mila iscritti: 3078 hanno detto si; 1788 si sono espressi per il no.

Dario Violi, dem lombardo si dice soddisfatto. “Saremo immediatamente impegnati per raccontare ai lombardi il cambiamento che vogliamo. Un progetto che parla di rilancio della sanità pubblica e territoriale, investimenti sul trasporto locale, ambiente e futuro sostenibile. A breve i nostri iscritti potranno presentare la propria autocandidatura, dopodiché voteremo ed entro il nuovo anno chiuderemo le liste. L’obiettivo è grande e richiede impegno e dedizione, ma crediamo che il momento per una nuova guida in Regione Lombardia sia finalmente arrivato”.

Pierfrancesco Majorino riesce così nel campo largo anche se depotenziato (alle regionali non ci saranno i voti dei percettori meridionali del reddito di cittadinanza). “Sono molto soddisfatto del risultato della consultazione tra gli iscritti al Movimento 5 Stelle. E’ la conferma della bontà dell’accordo che è stato raggiunto con i vertici regionali M5S. Ora avanti con più forza per andare a conquistare, dopo 28 anni, Palazzo Lombardia. Un’alleanza forte che vedrà anche la presenza di una lista civica che conterrà molte sorprese”.