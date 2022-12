Cosa si impara da un corso di digital marketing

Sempre più persone sono interessate ad investire nella formazione digitale, dato che negli ultimi anni sono molto richieste figure in questo ambito. Grazie ad un corso digital marketing si possono imparare tantissime cose, analizzando il settore nel suo insieme ma andando anche a concentrarsi su specifiche mansioni. Il digital marketing infatti è l’insieme di tutte le attività che servono a vendere un prodotto o un servizio online. In base agli obiettivi si può scegliere in qualche tecnica di marketing investire per promuovere la pubblicità online. Fare un corso digital marketing di Veneto Formazione ci permette quindi di acquisire conoscenze in diversi ambiti e possiamo poi decidere in quale vogliamo specializzarci, se SEO, SEM, social media marketing, e-mail marketing, oppure diventare digital strategist e occuparci quindi della progettazione e l’implementazione della strategia a tutto tondo. Più conoscenze abbiamo, più riusciremo a trovare lavoro nel settore, dato che ogni mansione viene svolta in sinergia con l’aiuto di altre figure professionali. Nel digital marketing difficilmente si lavora da soli, c’è sempre bisogno del supporto di più persone per realizzare un ottimo prodotto digitale.

Le principali attività che si studiano in un corso digital marketing

Come abbiamo detto, il digital marketing è una disciplina che racchiude diverse attività, ma tutte hanno come obiettivo quello di raggiungere un determinato pubblico e di aumentare la consapevolezza di un brand o di un’azienda. Prima di iniziare a lavorare ad una certa attività viene sempre fatta la stima del budget, dato che si tratta di strategie a lungo termine. Di seguito vediamo quali sono le attività principali che si esaminano in un corso digital marketing.

Content marketing

Il web è fatto di contenuti, senza di essi gli utenti non potrebbero trovare ciò di cui hanno bisogno. Questi contenuti possono essere testuali o visivi, in base alla piattaforma in cui verranno pubblicati. Il content marketing serve a raggiungere un determinato pubblico, utilizzando il linguaggio più adatto ad un determinato target. Può servire per guadagnare lead, per invitare l’utente a fare un’azione, per aumentare l’autorevolezza di un brand. Oltre ai testi e alle immagini, i video oggi sono la soluzione più coinvolgente.

SEO

La SEO (Search Engine Optimization) è una tecnica che permette di raggiungere i primi risultati in SERP del motore di ricerca per una determinata keyword. Si tratta di uno dei modi più efficienti per ottenere risultati sulla ricerca organica e per aumentare la visibilità. Alcune strategie SEO possono essere l’ottimizzazione dei contenuti, la link building, l’utilizzo di parole chiave, l’ottimizzazione del codice HTML. Ci possono volere molti mesi prima di raggiungere una buona posizione nel motore di ricerca, ma una volta ottenuta basterà fare un buon lavoro di manutenzione per non perderla.

Campagne sponsorizzate su Google ADS

Se la SEO è una strategia a lungo termine, le campagne sponsorizzate rappresentano l’esatto opposto. Si pagano degli annunci per una determinata keyword che andranno in cima alla SERP, in modo da essere visualizzati subito dagli utenti. Se però si smette di pagare, l’annuncio non sarà più visibile. Questo vuol dire che è una soluzione temporanea, può andar bene quando bisogna lanciare una promozione, una landing page o un progetto non duraturo nel tempo. In questo caso capire quale budget si vuole investire è importantissimo.

Social media marketing

Quella del social media marketing è un’attività che si focalizza sull’utilizzo dei social media e sulla creazione di contenuti su di essi. Chi svolge questo lavoro monitora continuamente il comportamento degli utenti ed è sempre aggiornato sulle ultime tendenze. In base al tipo di target viene selezionato il social network più adatto in cui fare pubblicità, che può essere TikTok per i più giovani o Facebook per i più anziani. Ogni social media può dare diversi vantaggi e strumenti, quindi vanno studiati accuratamente prima di progettare una strategia.