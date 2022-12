Migliorare il proprio Business English aiuta molto chi vuole fare carriera

Studiare le lingue straniere è di fondamentale importanza. In Italia, in particolare, si inizia a studiare la lingua inglese già dalla scuola primaria e si continua nel percorso fino a quando si consegue il titolo universitario. Studiare l’inglese commerciale, ovvero il Business English, è determinante per entrare nel mondo del lavoro e per progredire nella propria carriera. Maggiori sono infatti le proprie competenze, maggiori sono le opportunità di trovare lavoro qualificato e di avanzare di grado. Ciò vale sia per i professionisti in carriera sia per gli imprenditori che hanno clienti stranieri o per coloro che devono gestire filiali all’estero.

Imparare l’inglese e nello specifico il Business English è l’arma giusta per inserirsi in ambito lavorativo e per accrescere la propria posizione. Studiare l’inglese per il top management è la spinta in più per salire di grado.

Per imparare il Business English spesso e volentieri serve seguire corsi avanzati come quelli realizzati da Allpolyglot, scuola specializzata nell’insegnamento dell’inglese, che tiene corsi di Business English strutturati per aiutare liberi professionisti e manager a fare carriera e cogliere occasioni professionali interessanti. I corsi di Business English one-to-one di Allpolyglot sono tenuti da insegnati con certificazione CELTA rilasciata da Cambridge Assessment English dell’Università di Cambridge.

Ma c’è di più. I corsi di Business English sono tenuti da teacher che vantano un’esperienza manageriale. Sono professori che hanno lavorato loro stessi nel commercio internazionale e in ambiti specifici, come manager nell’import/export. Si tratta di teacher che quindi hanno la preparazione e la conoscenza per insegnare la lingua inglese con applicazione ad ambiti professionali specialistici. Si impara così tutto ciò che si deve sapere ad esempio per rispondere alle email di Business English e per la Business English communication. Bisogna infatti sia saper rispondere per iscritto sia argomentare verbalmente e telefonicamente. Il manager deve conoscere un inglese fluente e padroneggiare il linguaggio commerciale, con particolare riferimento al proprio ambito operativo.

Se si investe nella propria formazione professionale e culturale si devono preferire scuole d’eccellenza, dove si impara davvero il Business English. I corsi di Business English Allpolyglot rispondono alle esigenze dei professionisti e dei manager che vogliono investire su se stessi. Il corso è letteralmente “cucito su misura” per il singolo allievo. Grazie a questa personalizzazione del corso si rende più agevole e veloce l’apprendimento della lingua inglese. “Consapevoli del fatto che manager e liberi professionisti hanno poco tempo a disposizione da dedicare alla formazione – si legge sul portale della scuola allpolyglot.org – proponiamo corsi di Business English one-to-one: l’organizzazione è più semplice, le lezioni sono personalizzate e i programmi vanno di pari passo con le abilità dell’allievo”.

Un corso di Business English è la scelta migliore per crescere in ambito professionale ed anche personale,perché aiuta a conoscere una realtà internazionale. Se si seguono corsi qualificati come quelli tenuti da Allpolyglot si riesce nell’obiettivo di farsi notare in ambito di business, al di fuori dei confini dell’Italia e, grazie alle lezioni personalizzate, si impara ad usare il vocabolario coerente rispetto al settore professionale dove si lavora. I corsi di Business English one-to-one sono disponibili per i settori: legale; finanziario; commerciale; trattative; tecnico ingegneristico; Marketing & online.

La formazione che si tiene presso la scuola Allpolyglot include anche il Public Speaking, aspetto determinante per i manager. “Parlare in pubblico – sottolineano i teacher della scuola – è una skill che è indispensabile possedere per far crescere il proprio business”. Bisogna infatti sapere convincere clienti, investitori, dipendenti. Devono credere nel proprio lavoro. Questa abilità si deve acquisire, in particolare quando bisogna padroneggiare una lingua differente dalla propria. Oltre ai Corsi di Public Speaking, tailor-made, presso la scuola si tengono i Corsi di hard e soft skills in inglese che servono per sviluppare quelle skills manageriali utili tutti i giorni. Le lezioni utilizzano il metodo comprovato del role-play. Gli allievi infatti sono coinvolti in situazioni verosimili a quelle reali, per testare le loro capacità e competenze. Imparare il Business English e apprendere le tecniche per fare il manager in contesti internazionali diventa così più semplice ed efficace.