Ad Ancona i campionati europei di volley maschile 2023

Le Marche salgono sul palcoscenico d’Europa. Sarà Ancona ad ospitare la Nazionale di pallavolo maschile impegnata nei gironi eliminatori dei prossimi campionati europei 2023. Il Palarossini farà da cornice agli azzurri di De Giorgi, detentori del titolo continentale e mondiale. L’Italia sarà una delle quattro nazioni organizzatrici. La fase italiana si svolgerà in 5 diverse sedi. Oltre al capoluogo dorico saranno coinvolte anche Bologna, Roma, Perugia, e Bari. Ad Ancona gli azzurri saranno protagonisti della fase a gironi, dal 28 agosto al 2 settembre.

Soddisfazione da parte dell’on. Giorgia Latini. «Siamo onorati di poter ospitare la Nazionale italiana. Abbiamo portato a casa questo prestigioso risultato, frutto del mio impegno quando ero assessore in Regione insieme a tutte le altre realtà sportive marchigiane interessate – dichiara l’onorevole -. È per noi motivo d’onore e vanto. Ancona e le Marche saranno sotto i riflettori per una rassegna di caratura internazionale e di enorme valore. Faccio il mio più grosso in bocca al lupo agli azzurri. Sarà una bella emozione. Il sogno di confermarsi di nuovo sul tetto d’Europa è lì a pochi passi».

«E’ una notizia bellissima – ha commentato l’assessore regionale, Chiara Biondi – perché significa che il lavoro speso anche da questa amministrazione e dall’onorevole Giorgia Latini che mi ha preceduta in assessorato, insieme con tutti gli altri soggetti a vario titolo coinvolti per far sì che questo evento potesse essere ospitato anche nella nostra regione, ha dato i suoi frutti».