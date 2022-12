Creme per allungamento: funzionano secondo la scienza?

Se state cercando un modo per ingrandire il vostro pene, potreste essere tentati da una delle tante creme per l’allungamento del pene presenti sul mercato. Questi prodotti sostengono di aumentare la lunghezza e la circonferenza grazie a ingredienti come la capsaicina e il ginseng.

Ma queste creme per l’allungamento funzionano davvero?

Secondo PoliclinicoNews i prodotti come gel o creme per allungamento funzionano, ma solo in modo passeggero e finché il paziente li utilizza. Per ottenere un allungamento del pene duraturo bisogna sottoporsi a un’ operazione chirurgica come la falloplastica o lipopenoscultura.

Tuttavia, alcune ricerche suggeriscono che potrebbero comunque avere dei benefici

Alcune di queste creme possono contenere ingredienti che possono contribuire a stimolare il desiderio sessuale e ad aumentare il flusso sanguigno nella regione genitale. Ad esempio, alcune contengono L-Arginina, un aminoacido che contribuisce ad aumentare il flusso sanguigno in alcune zone del corpo. Ma questo significa che il pene diventerà più grande? La risposta è no.

Non è scientificamente provato che le creme per l’ingrandimento del pene funzionino o abbiano benefici per gli uomini che desiderano un pene più grande in modo permanente ma sono in modo temporaneo.

Alcune di queste creme che sostengono di allungare il pene contengono ingredienti come la capsaicina e il ginseng.

Un altro ingrediente contenuto in queste creme sono la capsaicina e il ginseng. La capsaicina è contenuta nei peperoncini, che sono utilizzati come uno degli ingredienti principali di questi prodotti per l’allungamento del pene. Si ritiene che la capsaicina possa aumentare il flusso sanguigno al pene, favorendo l’erezione e aumentando la libido. Il ginseng è una medicina tradizionale cinese utilizzata da secoli per trattare la stanchezza, migliorare il desiderio sessuale e la salute generale.

Uno studio ha dimostrato che la capsaicina aiuta gli uomini ad avere erezioni più frequenti.

Uno studio pubblicato sul National Library of Medicine dimostra che gli uomini che assumevano 1 grammo di capsaicina al giorno avevano erezioni più frequenti e li aiutava a raggiungere l’orgasmo più velocemente. I ricercatori ritengono che la capsaicina aumenti il flusso sanguigno al pene, facilitando l’erezione e l’eiaculazione.

Il ginseng è un altro ingrediente che si dice abbia proprietà afrodisiache.

Il ginseng è un’erba utilizzata da secoli come afrodisiaco nella medicina tradizionale cinese. In uno studio è stato dimostrato che il ginseng aumenta il flusso sanguigno al pene. Questo può essere d’aiuto in caso di disfunzione erettile, ma l’assunzione di ginseng da solo non comporta un aumento significativo delle dimensioni.

L’ingrediente principale del ginseng è il panax ginsenoside, che può essere utile per la salute sessuale perché aumenta la produzione di ossido nitrico e stimola il fattore di crescita nervoso, secondo WebMD. Si ritiene inoltre che i ginsenosidi aiutino a trattare la DE aumentando il flusso sanguigno nel pene durante l’eccitazione e prevenendo i danni causati dai radicali liberi che potrebbero altrimenti portare alla disfunzione erettile.

Le dimensioni del sono frutto della genetica

Tuttavia, è improbabile che la crema stessa aumenti effettivamente le dimensioni del pene. La ricerca su questo argomento dimostra che gli uomini nascono con la loro lunghezza e larghezza massima del pene, determinata dalla genetica. Quindi non ci sono prove scientifiche che l’uso di una crema per l’allungamento del pene possa modificare questi fattori, queste creme, con tutta probabilità, possono funzionare provvisoriamente.

Altri ingredienti di cui abbiamo parlato all’inizio come l’Arginina, un aminoacido naturale che aumenta la produzione di ossido nitrico nell’organismo. L’ossido nitrico è un composto che provoca il rilassamento della muscolatura liscia, con conseguente aumento del flusso sanguigno in tutto il corpo, compreso il pene. Il risultato? Miglioramento della qualità dell’erezione e delle prestazioni per gli uomini con disfunzione erettile.

Anche se alcune creme per l’allungamento del pene funzionano per migliorare il flusso sanguigno, non è detto che riescano a rendere il pene più lungo.

Sebbene molte di queste creme contengono ingredienti noti per aumentare il flusso sanguigno e migliorare l’erezione, non necessariamente allungano il pene. A differenza dei muscoli di altre parti del corpo, che possono essere allungati con l’esercizio fisico, non c’è nulla che si possa fare per “allungare” il pene di un uomo. Al contrario, questi prodotti agiscono aumentando il flusso sanguigno verso l’organo, in modo da renderlo più ingrossato durante l’erezione.

Questo non significa che le creme per l’allungamento del pene non siano efficaci, anzi, a volte vengono utilizzate come trattamento per gli uomini che soffrono di disfunzione erettile (DE), poichè la DE è tipicamente causata da una cattiva circolazione nei genitali.

Conclusione

Come si può vedere, non ci sono prove che le creme per l’allungamento del pene funzionano come pubblicizzato. Se state pensando di provare una di queste creme, assicuratevi di parlarne prima con il vostro medico, in modo che possa guidarvi nel processo e rispondere a qualsiasi domanda o dubbio prima di iniziare il trattamento.