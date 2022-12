La lucidatura pavimenti a piombo trattamento speciale preferito ad altre soluzioni

Sono migliaia le abitazioni in Italia dove sono presenti pavimenti in marmo. I pavimenti in marmo sono sinonimo di pregio e di longevità, tuttavia necessitano di tante cure e trattamenti come la lucidatura pavimenti a piombo. Il marmo è un materiale di pregio. Il pavimento in marmo è un’opera d’arte, definisce l’immobile con buon gusto e pregio.

Le particolari venature del materiale donano diverse sfumature alla luce dell’ambiente. La stanza è più calda se il marmo si avvicina ai toni del rosa, del rosso e del crema. Al contratio è più fredda se la superficie è composta da blocchi bianchi, di colore scuro o azzurrini. Si parla di potere cromatico del marmo. Normalmente il pavimento di marmo si usa per stanze di rappresentanza. Maggiore è il suo pregio e splendore maggiore è l’importanza e il lusso della stanza e dell’abitazione. In case di pregio anche il pavimento del bagno viene realizzato con i marmi. Chi ama il lusso usa i marmi anche nelle camere da letto e perfino nelle cucine. Si tratta in particolare per la cucina di una scelta ardua perchè esso è estremamente delicato.

Il pavimento in marmo – in particolare quello di Carrara – dona stile e grande bellezza. Ma la sua anima delicata comporta numerose precauzioni. Questo materiale richiede di essere calpestato con delicatezza e soprattutto deve essere trattato con specifici detergenti, pena il deperimento rapido del marmo stesso. I pavimenti in marmo assorbono i liquidi e quindi possono macchiarsi. Inoltre il marmo tende ad opacizzarsi con il trascorrere degli anni. Serve quindi ravvivarlo impiegando detergenti ad hoc.

Tra i sistemi più diffusi per ravvivare i pavimenti in marmo con la levigatura e lucidatura c’è l’arrotatura e lucidatura a piombo del marmo. Quest’ultima consiste nel levigare il pavimento con mole in magnesite o in resina che vengono applicate al piatto della macchina levigatrice, le quali arrivano sino ad una grana 400 o 600. Per ottenere il pavimento in marmo lucido si procede usando una lamina di piombo ed un disco in fibra morbida insieme ad acido ossalico. Attraverso il calore generato dal disco il piombo reagisce con il carbonato di calcio contenuto nel marmo generando sul pavimento un film sottile che ridà al pavimento la classica lucidatura a specchio.

La lucidatura a piombo del marmo è prodotta attraverso un processo chimico. Si possono anche usare abrasivi diamantati. Non sarà più il trattamento chimico prodotto dal piombo a rendere lucido il marmo, ma la grana elevata che solo il taglio prodotto dall’abrasione del diamante riesce a raggiungere. Attraverso questa procedura è possibile spingersi nella levigatura del pavimento in marmo sino a grane superiori alla 3000. L’elevata finitura che si ottiene con gli abrasivi diamantati assicura un risultato eccellente sia come durata nel tempo sia come qualità. La valutazione sulle tecniche più idonee da utilizzare spetta ad un operatore esperto nel trattamento del marmo.