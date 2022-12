Influenza: in Lombardia, Emilia-Romagna e Umbria incidenza supera soglia del livello di entità molto alta

Record influenza in Italia. In tre regioni l’incidenza ha superato la soglia del livello di entità molto alta: Emilia-Romagna 20,24 casi per mille; Lombardia 17,80, Umbria 19,61. In Veneto 16,43 casi per mille, Provincia Autonoma di Bolzano 16,09 e Marche 15,58, la stagione ha raggiunto un’intensità considerata alta. Campania, Calabria, Sardegna non hanno attivato la sorveglianza InfluNet.

L’influenza corre fortissimo. Non succedeva dalla stagione 2009-2010. In base agli ultimi dati della rete di sorveglianza InfluNet dell’Istituto Superiore di Sanità, nella scorsa settimana sono stati 771mila gli italiani messi a letto da sindromi simil-influenzali, pari a 12,9 ogni mille (9,5 nella settimana precedente). Sono oltre 2,5 milioni quelli che hanno contratto l’infezione dall’inizio della stagione. Per raggiungere questo numero, lo scorso anno si è dovuto attendere l’inizio di gennaio.

L’influenza che torna a fare parlare di se (con numeri più “imponenti” del covid). Colpiti in particolare i bambini al di sotto dei 5 anni. In questa fascia di età la scorsa settimana si sono registrati 40,8 casi ogni mille; nella fascia 5-14 anni il tasso è stato di 25,02 ogni mille; 10,10 tra i 15 e i 64 anni e 5,04 sopra i 65 anni.