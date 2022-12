Il bilanciere è un attrezzo particolarmente apprezzato nelle palestre e centri fitness e sempre di più nelle home gym. Il bilanciere è creato da una barra in acciaio lavorata su macchine a controllo numerico per garantire la precisione nella rifinitura. Disponibile in diverse lunghezze e forme così da allenare vari distretti muscolari. Nelle estremità del bilanciere; che possono essere lisce o filettate, è possibile caricare i dischi da palestra, fissandoli tramite apposite clips.

Il bilanciere viene utilizzato per la maggior parte delle discipline sulla pesistica come; bodybuilding, powerlifting, weightlifting, crossfit. Recluta tutti i muscoli del corpo mediante vari esercizi, aumentando la forza, massa muscolare e tonificando.

Viene utilizzato principalmente insieme ad una panca ma molto spesso si trova anche su un rack per gli squat nonché per completare alcuni esercizi a corpo libero. È un prodotto molto versatile, infatti è tra quelli preferiti per gli amanti della home gym.

Il bilanciere, come sopra accennato, è disponibile in varie lunghezze. I bilancieri più comuni sono quelli dritti da 150, 180 e 220 centimetri di diametro 25 e 50 mm ma non mancano quelli da 120, 200 cm, 28 mm, curvi o specifici come la trap bar. La maggior parte di questi attrezzi sono realizzati in acciaio cromato con zigrinatura. Ecco una selezione di bilancieri da palestra professionali di diametro 25, 28 e 50 mm che possono comunque essere utilizzati anche nelle home gym grazie al loro prezzo in offerta.

Bilanciere Olimpionico

I bilancieri olimpici sono solitamente 220 cm, di peso 20 kg con diametro del manicotto per caricare i dischi di 50 mm, quindi compatibili con i dischi olimpici di foro 50 mm. I modelli più professionali possiedono anche i cuscinetti per permettere la rotazione dei manicotti 50 mm, rendendo il bilanciere più resistente e adatto al crossfit. Il bilanciere olimpico è pensato soprattutto per il powerlifting e weightlifting, utilizzandolo per esercizi come lo squat, stacco e snatch.

Bilanciere curvo

Il bilanciere viene utilizzato curvo anziché dritto per specifici esercizi come il curl. Progettato per allenare bicipiti e tricipiti, alleggerendo la pressione su polsi, avambracci e articolazioni. Utilizzando questo bilanciere il rischio d’infortunio viene notevolmente ridotto.

Bilanciere con pesi

Il bilanciere nella maggior parte dei casi viene caricato con dischi da palestra, però è bene specificare che i dischi non sono tutti uguali e alcune tipologie sono adatte solo a specifici bilancieri.

Ad esempio, i dischi da palestra denominati Bumper (dischi in gomma 100% adatti al rimbalzo) si trovano in commercio con il foro centrale solo di diametro 50 mm, quindi adatti solo per il bilanciere olimpico, mentre pesi economici come quelli in PVC si trovano solamente con il foro da 28 mm quindi adatti a bilancieri di 25 e 28 mm. Non resta che affidarti a siti specializzati per l’acquisto del bilanciere da palestra che più ti serve.