Quando chiamare un tecnico serrande a Milano?

Uno dei guasti più frequenti delle tapparelle motorizzate riguarda il blocco della serranda in posizione abbassata. È quindi impossibile aprire la serranda, che rappresenta una situazione particolarmente fastidiosa perché la tua attività rimane immersa nell’oscurità e, di conseguenza, chiusa. Ciò comporta la necessità di chiamare un tecnico serrande a Milano.

Come riparare una tapparella elettrica che non si apre più? È necessario innanzitutto identificare l’origine dell’errore. Il blocco del tuo rotolamento può essere spiegato in diversi modi:

Non è più nelle sue tracce; Blocco nel bagaglio; Guasto del motore elettrico.

Prima di iniziare a riparare la tapparella elettrica, verifica che non si tratti di un semplice guasto elettrico.

In effetti, sarebbe un peccato smontare la tapparella elettrica quando in realtà è saltato l’interruttore del quadro elettrico. Nel caso di una tapparella solare, può essere coinvolto un collegamento elettrico. Ecco perché è necessario chiamare un tecnico per serrande a Milano.

Come riparare la tapparella elettrica bloccata

Come riparare una tapparella elettrica bloccata? Cosa devo fare se la tapparella è bloccata in alto o in basso? In caso di blocco del grembiule, è indispensabile non forzare con il rischio di rompere le lame.

Ecco che diventa necessario identificare e riparare la causa del guasto.

Con ripetute aperture e chiusure può capitare che una o più lamelle della persiana fuoriescano dalle guide. Un’uscita dal grembiule della tapparella può causare diversi problemi e la rottura delle lamelle o anche l’inceppamento del grembiule in posizione alta, per esempio.

Come riparare una tapparella elettrica sganciata?

Non è raro che il grembiule della tapparella non sia perfettamente allineato con l’asse dei binari. Questo problema gli impedisce quindi di salire e scendere. A volte capita che il grembiule esca addirittura completamente dai binari.

In questo caso, ecco i passaggi da eseguire per riparare un grembiule che si è staccato dai binari:

Spegnere l’elettricità;

Aprire la cassa dell’otturatore;

Arrotolare a mano il grembiule;

Abbassatela nuovamente inserendo le stecche una ad una dietro le quinte, avendo cura di mantenere l’allineamento;

Chiudi il bagaglio.

Un consiglio per evitare di veder fuoriuscire la guida della vostra tapparella elettrica è quello di lubrificare regolarmente le guide con un prodotto, come ad esempio il WD40, difatti un tecnico serrande Milano avrà sicuramente la migliore soluzione per te.

Problemi al motore in avaria

Quando si acquista una tapparella elettrica o quando si motorizza una tapparella manuale, bisogna prestare particolare attenzione alla qualità del sistema di motorizzazione. Infatti, un motore di qualità sarà altrimenti di affidabilità. Al contrario, un motore elettrico economico può rivelarsi rapidamente difettoso. Tuttavia, consigliamo sempre di chiedere ad un tecnico specializzato in serrande a Milano.

Se hai motorizzato tu stesso le tue tapparelle, non esitare a contattare il servizio clienti del produttore perché il tuo motore è garantito per 2 anni dalla data di acquisto. Ti verrà quindi chiesto di smontare il motore elettrico per restituirlo. Molto spesso, ti verrà restituito un nuovo motore per rinnovare la tua tapparella motorizzata con una nuova sostituzione.

Per cambiare il motore della tua tapparella o sostituire parti , devi prima accedervi: