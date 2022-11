Dal Castello di Pralormo tulipani per Cuneo

Nella giornata di oggi, 28 novembre, Consolata Pralormo Soleri, l’ideatrice della grande manifestazione floreale Messer Tulipano che da oltre 20 anni si svolge nel parco del Castello di Pralormo, ha donato alla Città di Cuneo più di 3.000 bulbi di tulipano, pronti ad annunciare la bella stagione con la loro splendida fioritura. I bulbi saranno piantati in diverse zone della città: accanto al Municipio, nel giardino del Santuario degli Angeli, nel Piazzale della Libertà, in piazza Galimberti, nel Parco della Resistenza, in via Roma e Contrada Mondovì (gli spazi saranno riconoscibili attraverso il posizionamento di alcuni cartelli plastificati di misura 30x40cm nei vasi e nelle aiuole. I cartelli avranno scritto ”Tulipani omaggiati dal Castello di Pralormo per la città di Cuneo. Messer Tulipano vi aspetta per ammirarne più di 100.000 al Castello di Pralormo”).

Ricordiamo che Consolata Pralormo Soleri è discendente di Marcello Soleri, l’illustre statista di origini cuneesi a cui è dedicato il viadotto all’ingresso della città, e proprio l’orgoglio di appartenere a una famiglia originaria di Cuneo è alla base della decisione di donare questi tulipani.

“Anche quest’anno – dichiara Consolata Pralormo Soleri – ho pensato di donare alla Città di Cuneo più di 3.000 bulbi di tulipano che saranno protagonisti di una splendida fioritura nel prossimo mese di aprile 2023. I bulbi, di varietà particolari, annunceranno infatti la bella stagione con un effetto scenico meraviglioso. Oltre ad essere per me un piacere valorizzare e ”donare bellezza” alla Città di Cuneo, è anche l’orgoglio di appartenere a una famiglia originaria di questa città che mi motiva alla donazione dei tulipani per rendere ancora più affascinante la Città di Cuneo. La prossima primavera i cittadini potranno ammirare i fiori che nasceranno e che inviteranno ad andare anche ad ammirare la spettacolare fioritura di più di 100.000 tulipani nel parco del Castello di Pralormo dal 1 aprile al 1 maggio 2023, in occasione dell’evento Messer Tulipano”.

“Accogliamo con estremo piacere questa donazione – dichiara l’Assessore all’Ambiente e al Verde Pubblico Gianfranco Demichelis – che ci consentirà di abbellire ulteriormente la nostra città. La collaborazione con Pralormo, iniziata nel 2021, ci permette infatti di avere anche a Cuneo un pezzo di Messer Tulipano, una manifestazione che raccoglie ogni anno migliaia di visitatori. I nostri concittadini potranno così apprezzare lo spettacolo della fioritura dei tulipani, in attesa di poterli ammirare anche al Castello di Pralormo”.