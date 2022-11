“EMOZIONI” di Rino Logiacco arriva sul web

Melicucco – Il libro presentato di Rino Logiacco “Emozioni” edito dalla DragorossoEditore presentato alla Microeditoria di Chiari, la prima in Italia, la numero uno che da 20 anni ospita nella cittadina il settore amato da chi legge delle piccole e medie case editrici, la quale è stata riconosciuta come la 1° Capitale Italiana del Libro . Questo un primo passo, importante, dove il nostro corrispondente Rino Logiacco, questa volta, in veste di scrittore era presente con il suo libro dal titolo “Emozioni”. Un primo traguardo raggiunto grazie alla tenacia ed alla sua voglia di emozionarci sempre di più. Grazie alla Dragorosso Editore, che ci ha creduto dopo aver valutato gli scritti. Una bella soddisfazione poter pubblicare un libro di poesie, un libro che tocca il cuore in un contesto sociale come quello che viviamo in questa epoca basata solo sul consumismo, come ha scritto nella prefazione il caro Prof. Francesco Scattarreggia, un’epoca dove i sentimenti vengono calpestati ogni giorno da conflitti di interesse, sia da parte della donna che dall’uomo, dove l’amore Shakespeariano ha lasciato il posto ad altri sentimenti. il Prof scrisse; il Logiacco canta nei suoi versi l’amore, quello che ti fa volare oltre gli orizzonti, un amore celestiale, io lo considero un “nuovo principino della lirica” non in versi ma filosofica, un licantropo dei sogni […] le sue sono Emozioni dettati da un cuor gentile, da quel cuore nobile, in un’epoca in cui tutti vorrebbero ritrovarsi. Nella prefazione cita e colloca l’autore in quel contesto storico dove il Guinizelli discosta la poesia lirica e si avvicina alle argomentazioni di riflessione filosofia, riporta in parte nei testi modelli per il canone simili agli Stilnovisti, poeti che lodano la bellezza della donna amata […] un nesso inscindibile tra amore e cuore nobile, che diventerà anch’esso un caposaldo della poesia di Dante e Cavalcanti. In effetti io canto questo amore verso la donna definendola Angelo o Demone, oppure Strega Incantatrice, ma sempre lei e la protagonista dell’amore per ogni cosa che ci circonda in questo maestoso universo, dove la cosmicità ci appartiene, in quanto io mi definisco polvere di stelle, una granello di stella, un essere finito nell’immensità dell’infinito. Ecco che mi rifaccio alla creazione divina, e nelle mie poesie il divino è presente, a volte lo chiamo Dio a volte, dato che vivo in Calabria (antica Magna Grecia) dove mi sono cresciuto lo chiamo Zeus, ma per me è sempre il divino. Io appartengo al creato, alla natura, figlio di Dio o dell’universo non cambia nulla, io porto l’idea dell’amore verso la donna dialogando con gli Dei. Come disse il Proff ; ecco la presenza angelica, lei angelo prediletto da Dio. quindi ritorna la donna-angelo del Dante, del Cavalcanti e del Guinizelli nella prosa del Logiacco. Per me sono emozioni che nascono dal profondo dell’anima, credo che sia lei a parlare per me, io sono la sua penna che attraverso il cuore detta le parole. Basta andare a spulciare il libro e probabilmente in alcune frasi potremmo trovare parte dei nostri sentimenti che portiamo nel cuore, anche se la vita odierna ci opprime facendoci correre troppo velocemente senza darci la possibilità di essere Umani. Premesso questo, vogliamo dirvi che ad oggi il libro è in vendita su Amazon – Mondadori e Libreria Universitaria, naturalmente anche sul sito della casa editrice, la DragorossoEditore , se volte immergervi nelle emozioni dell’autore, ma anche con ogni probabilità in qualche rigo, in qualche frase ci troverete delle vostre personali emozioni. Rino Logiacco