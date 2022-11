Salute: come fare a scegliere lo psicoterapeuta giusto

Trovarsi in una situazione di disagio emotivo o mentale è un’esperienza comune alla maggior parte delle persone. Può dipendere da disturbi psichici diagnosticabili, da difficoltà quotidiane oppure da eventi specifici che hanno un impatto negativo sul nostro benessere. Quando questa condizione si protrae oppure peggiora nel tempo, può essere una buona idea contattare un professionista per trovare sostegno e ritrovare l’equilibrio emotivo. Per ottenere buoni risultati durante un percorso di psicoterapia è importante scegliere lo specialista giusto per noi: scopriamo come fare.

Trovare un bravo psicoterapeuta

Innanzitutto è indispensabile assicurarsi di scegliere un professionista preparato, che sa accogliere i pazienti con empatia e che offre un servizio di qualità elevata. Per orientarsi tra le tante opzioni si può chiedere consiglio a conoscenti che sono già stati in terapia, farsi suggerire un professionista dal medico di base, oppure consultare le recensioni online attraverso una ricerca web. In alternativa, si può optare per una piattaforma di psicologia online come questo servizio , che raccoglie diversi professionisti selezionati attraverso un processo rigoroso offrendo così agli utenti una garanzia di eccellente qualità.

Durante questa fase, si dovrà tenere a mente anche il budget che si è in grado di dedicare al trattamento. In questo senso, i portali di psicoterapia online hanno il vantaggio di una tariffa fissa per tutti i terapeuti, di solito tra i 45 e i 50 euro a seduta e quindi un po’ più economica rispetto al costo medio. Bisogna poi valutare se si hanno preferenze specifiche riguardo allo psicoterapeuta, ad esempio se ci si sentirebbe più a proprio agio con un uomo o con una donna, oppure se il genere non fa differenza.

Criteri per selezionare lo psicoterapeuta giusto

Un criterio fondamentale per trovare lo psicoterapeuta in grado di aiutarci riguarda le aree in cui si specializza. In base al disturbo o alla condizione su cui vogliamo lavorare, che si tratti di depressione, stress sul lavoro oppure problemi relazionali , dovremo infatti contattare uno specialista che sia in grado di occuparsene e abbia in passato ottenuto buoni risultati con pazienti in situazioni analoghe. Chi ha conoscenze più approfondite in campo psicologico potrebbe poi avere una preferenza per un orientamento terapeutico rispetto agli altri. Sebbene i maggiori approcci, come quelli psicodinamico, cognitivo comportamentale o sistemico-relazionale abbiano tutti un’efficacia comprovata, tecniche e principi alla base di ognuno hanno differenze notevoli. Ogni modello clinico potrebbe quindi essere più o meno adatto alle esigenze del singolo paziente, e può dunque essere utile prendere in considerazione questo fattore quando si cerca uno psicoterapeuta.

Valutare la compatibilità personale

Decidere a chi affidarsi tenendo a mente tutti questi elementi può sembrare complesso, in particolare per chi non ha esperienze di trattamenti psicoterapeutici precedenti. I servizi di psicoterapia online offrono una soluzione, assegnando un professionista dopo la compilazione di un questionario. Si possono così esprimere le proprie preferenze, ma senza sentirsi poi in difficoltà per la quantità di opzioni disponibili.

Quando si è in contatto con un terapeuta, che sia scelto da noi o assegnato da una piattaforma, ha grande valore la prima seduta conoscitiva. Questo incontro è utile per confermare che tra paziente e psicoterapeuta ci sia una buona intesa, la base fondamentale per un percorso di guarigione e crescita. Del resto, oltre a specializzazioni ed esperienza professionale, anche l’aspetto puramente personale ha una certa influenza sulla creazione di una buona alleanza terapeutica. Alcune persone preferiscono uno psicologo più portato all’ascolto, oppure che dia consigli pratici e sproni a migliorarsi; c’è chi si sente a proprio agio con un terapeuta dall’atteggiamento neutro e professionale, e altri invece desiderano un’atmosfera amichevole e rilassata.