Ruben Santopietro docente alla Luiss: a lezione di marketing con il fondatore di Visit Italy

Si è tenuta venerdì 4 novembre, nella meravigliosa sede di Villa Blanc (LUISS), l’attesissima lezione di marketing del territorio con Ruben Santopietro, fondatore e Ceo di Visit Italy.

Invitato come docente dal Professor Enrico Bonetti della Luiss Business School di Roma, Ruben Santopietro ha illustrato agli studenti dell’Executive Master in Social Media i migliori progetti, programmi e strategie online volte a garantire lo sviluppo sostenibile di una destinazione nel lungo periodo.

“Visit Italy nasce proprio con l’obiettivo di raccontare l’Italia attraverso gli occhi di chi la abita; ogni giorno realizziamo campagne di promozione volte alla crescita dell’occupazione locale, al mantenimento dell’identità culturale delle destinazioni ed all’integrazione sociale tra turisti e residenti.”

Come già fatto in più occasioni, Santopietro ha ribadito l’importanza di lavorare alla costruzione di un turismo più consapevole, sostenibile e vettore di sviluppo per le comunità locali.

“I leaders del futuro devono ambire allo sviluppo di un turismo che, da un lato, possa ottimizzare i benefici economici, ambientali e socioculturali immediati e, dall’altro, possa garantire i bisogni delle generazioni a venire.”