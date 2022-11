Per Natale regalati … Aosta!

L’Assessorato regionale per i Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio comunica in una nota che, dal 19 novembre 2022 all’8 gennaio 2023, in occasione del Marché Vert Noël, il caratteristico mercatino di Natale che quest’anno animerà il cuore della città antica distribuendosi nelle piazze Roncas, San Giovanni XXIII e Caveri, sarà possibile visitare con un biglietto speciale di 5 euro, i siti del circuito di Aosta archeologica: il MAR-Museo Archeologico Regionale, il Criptoportico forense, il Teatro Romano e la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo. I biglietti sono acquistabili presso il Teatro Romano e presso il MAR-Museo Archeologico Regionale.

Inoltre, sempre nello stesso periodo, sono previste particolari visite guidate al cantiere di scavo di via Monsignor De Sales condotte dagli archeologi della Soprintendenza. L’appuntamento sarà ogni mercoledì (23, 30 novembre e 7, 14, 21 dicembre), alle ore 15 (primo turno) e alle ore 16 (secondo turno), per un massimo di 20 persone a gruppo, con ritrovo davanti all’ingresso laterale sud della Cattedrale (via De Sales). Prenotazione obbligatoria ai numeri 0165-275903 e 275950.

