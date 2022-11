Bolsena. La Polizia di Stato incontra i cittadini per la prevenzione e il contrasto alle truffe

La Polizia di Stato incontra i cittadini di Bolsena. Lo farà venerdì 18 novembre, alle 16, all’auditorium comunale, nell’ambito delle iniziative di prevenzione delle truffe, dei raggiri e dei furti commessi quasi sempre a danno delle persone più anziane e di quelle più indifese. Interverranno il primo dirigente della Polizia di Stato Amelia Priaro, l’ispettore superiore Felice Orlandini e l’ispettore Luigi Romano.

“L’amministrazione comunale è al fianco delle forze dell’ordine e di polizia nel fornire un supporto fattivo al contrasto di un fenomeno in forte crescita – afferma il sindaco Paolo Dottarelli -. Questi incontri sono molto utili per informare e sensibilizzare i cittadini su un grave problema sociale. L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza. Ringrazio la Polizia di Stato per il prezioso lavoro che svolge sul territorio”. Nel corso dell’incontro saranno dati suggerimenti utili a prevenire truffe, raggiri e furti, in modo particolare ad anziani e alle persone più vulnerabili e meno informate, come quelle che vivono da sole, o quelle più esposte psicologicamente, che possono restare più facilmente vittime di malintenzionati.