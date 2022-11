I modi più convenienti per prelevare denaro dai casinò online

Una delle principali preoccupazioni per i nuovi giocatori che stanno per iscriversi a una piattaforma di gioco d’azzardo riguarda proprio le opzioni di pagamento che un casinò online mette a loro disposizione. Sembra inutile nascondere il fatto che tutti i giocatori d’azzardo online preferiscono avere a disposizione delle opzioni di deposito e prelievo facili.

Infatti, queste permettono di avere transazioni in entrata e in ingresso sicure e protette e solo i miglior casinò online la possono offrire. In questo articolo di Valeria Endrizzi, esperta di e-gaming, andremo insieme a dare un’occhiata alle diverse opzioni di prelievo che puoi trovare nei vari casino online Italia.

I migliori casinò online

Tutti i nuovi giocatori dovrebbero dedicare un po’ del loro tempo a controllare se, effettivamente, ci si può fidare di quell’gestore di casinò online dove ci si sta per iscriversi prima di effettuare un deposito su una nuova piattaforma di gioco.

Solo i migliori casinò online offrono i metodi di pagamento decisamente sicuri e veloci e, fortunatamente, esistono diversi modi per verificare se il casinò è affidabile o meno. Le piattaforme di gioco online più affidabili presentano ai giocatori le stesse caratteristiche come, ad esempio, un numero enorme di giochi, fantastiche promozioni bonus, opzioni di pagamento sicure e un servizio clienti reattivo e localizzato in lingua, sia in forma testuale che orale.

Quindi, ogni volta che il giocatore sceglie di affidarsi ad un nuovo operatore, è sempre bene prestare attenzione a tutte queste caratteristiche.

Quali metodi di prelievo si possono utilizzare?

Come prelevare le vincite dal casinò? Questa, in effetti, è una domanda che tutti noi ci facciamo in vista delle prossime vincite. Devi sapere che, attualmente, ci sono diversi metodi di pagamento che è possibile trovare e utilizzare nei principali casinò online. Tuttavia, solo alcune di queste si possono considerare come adeguatamente sicure e decisamente veloce. Quindi, i migliori metodi di prelievo che devi prendere in considerazione e che puoi utilizzare in tutta tranquillità sono:

Carte di credito e di debito Visa

Portafogli elettronici

Criptovalute

Mentre le carte di credito e di debito risulta ancora essere uno dei metodi di prelievo più popolari, vista la loro grande diffusione. Devono però essere associate a un conto bancario o, nel caso delle prepagate, a un fondo esterno.

I portafogli elettronici e le criptovalute sono sicuramente i metodi di pagamento più sicuri e più veloci per quel che riguarda le transazioni in uscita (deposito) e in ingresso (prelievo) con un sito di casinò online. I portafogli elettronici più utilizzati sono PayPal, Neteller e Skrill, poiché il tempo di prelievo è quasi immediato.

Bitcoin e simili sono ora ampiamente accettati da molte piattaforme di gioco, ma è anche vero che, al momento, risultano ancora essere un qualcosa di nuovo, abbastanza sconosciuto alla maggior parte degli utenti. Tuttavia, qualsiasi transazione effettuata con qualsiasi criptovaluta è una delle opzioni di transazione più sicure nel mondo virtuale.

Come prelevare denaro dai casinò per dispositivi mobili

I dispositivi mobili più diffusi sono gli smartphone, cioè i cellulari che si collegano a internet (questa è una semplificazione, lo sappiamo) e i tablet, sia android che Apple. La maggior parte degli operatori che mette a disposizione della propria utenza un sito web di gioco d’azzardo offrirà di sicuro anche ai giocatori un’opzione relativa al casinò da utilizzare su mobile.

Di solito, le funzionalità che i giocatori possono trovare sul sito sono incluse anche nella versione mobile della piattaforma e lo stesso vale per tutte le opzioni di prelievo possibili. Quindi, se un giocatore vuole prelevare denaro dal casinò online da uno smartphone, è molto probabile che trovi le stesse opzioni che troverebbero tramite laptop o computer desktop.

Quanto tempo si deve attendere per ricevere i soldi?

La risposta più semplice è la seguente: tutto qui dipende sempre dall’opzione di pagamento. Se vuoi essere davvero sicuro di poter ottenere i tuoi soldi nel casinò online in maniera decisamente veloce, la migliore linea d’azione da intraprendere è quella del momento iniziale, cioè a cominciare dalla scelta. Devi quindi scegliere il casinò online che mette a disposizione il sistema di prelievo più veloce in Italia o altre piattaforme di gioco simili in cui gli utenti non subiscono alcun ritardo durante il prelievo.

Per riuscire a fare ciò devi controllare i termini e le condizioni elencate sul sito e dedicare un attimo del tuo tempo a effettuare una semplice ricerca online relativa a questo argomenti. Leggi i commenti che altri giocatori online hanno postato in materia, per essere sicuro della velocità dei pagamenti di un sito. I casinò online più veloci avranno sempre opzioni di pagamento che includono, ad esempio, il ritiro istantaneo, questo vuol dire che non dovrai affatto aspettare diversi giorni per iniziare a goderti il tuo premio.

Conclusione

I migliori casinò online includeranno sempre opzioni di pagamento veloce, dove le opzioni di prelievo sono quasi istantanee. Tuttavia, questo non significa che altre opzioni di pagamento che includono un po’ di attesa non siano sicure. Alla fine, dipende solo dai giocatori scegliere i metodi di prelievo a loro più adatti.