Xilitolo e gomme da masticare

È risaputo che masticare spesso gomme senza zucchero (cosiddette “sugar free”) è un’attività positiva per i denti e per l’igiene orale in generale, specialmente quando non è possibile lavare i denti con spazzolino e dentifricio. Qui entrano in gioco le gomme da masticare: specialmente i chewing gum senza zucchero, che contribuiscono all’igiene orale. Scopriamo di più.

Chewing gum allo xilitolo e igiene orale

Se ci si trova fuori di casa e non si ha la possibilità di lavare i denti dopo i pasti, è sempre consigliabile masticare una gomma allo xilitolo, come ad esempio le famose VividentXylit, in questo modo, grazie all’aiuto nella rimozione dei “detriti”, unito al movimento meccanico della masticazione è possibile eliminare i residui di cibo presenti nella bocca. In parole povere, con la masticazione delle gomme è possibile rimuovere eventuali residui incastrati tra i denti e ridurre il rischio della formazione di batteri o peggio ancora, di carie. E non finisce qui, è risaputo infatti che la masticazione di gomme prive di zucchero, grazie alla produzione della saliva, contribuisce a neutralizzare alcuni acidi che si formano a causa della fermentazione degli zuccheri contenuti nelle bevande e negli alimenti consumati durante i pasti. In poche parole, è certamente possibile considerare i chewing gum sugar free come VividentXylit un valido alleato nella riduzione del rischio di carie. Ovviamente, è bene precisare, che masticare spesso una gomma senza zucchero non significa poter sostituire la classica igiene orale, come ad esempio il lavaggio dei denti, controllo di routine da uno specialista ecc. Si tratta semplicemente di un aiuto in più che si aggiunge agli alleati numero uno della salute dei denti e delle gengive, ovvero: spazzolino, dentifricio, filo interdentale, collutorio ecc.

Tutti i benefici dello xilitolo contro le carie

Sono davvero notevoli i vantaggi che derivano dalla masticazione di gomme prive di zucchero, quello più importante, come sopra accennato, è la riduzione di uno dei fattori di rischio della formazione delle carie. Gli esperti ormai da anni affermano che il consumo di questi chewing gum rende il cavo orale più pulito perché aiuta a ridurre la formazione della cosiddetta placca batterica. Lo xilitolo, inoltre, rende la saliva anche molto meno acida.

Smalto dentale

Le gomme allo xilitolo permettono di ridurre gli acidi presenti nel cavo orale, che possono – nel lungo periodo, insieme ad altre cause – portare ad una progressiva demineralizzazione dello smalto. Un uso corretto delle gomme allo xilitolo contribuisce al mantenimento della normale mineralizzazione dei denti.