“La Puglia incontra la Svezia” nella bellissima Stoccolma per la “Notte delle Candele”

Manca davvero pochissimo all’edizione 2022 della “Notte delle Candele”, in programma dal 16 novembre 2022 al 17 gennaio 2023. Dopo lo straordinario successo dello scorso anno, con più di 200 mila visitatori, il concept di questa edizione valica i confini non solo regionali ma anche nazionali: “Puglia meets Sweden”, ovvero “La Puglia incontra la Svezia”. Una kermesse invernale che si pone come obiettivo principale quello di fare luce sulle radici comuni della cultura europea creando un filo diretto tra Puglia e Svezia attraverso la conoscenza e l’interscambio degli usi e costumi, legati alla data del 13 dicembre ed al culto della luce identificati con la festività di Santa Lucia.

Il Programma della “Notte delle Candele 2022” si sviluppa attorno ad un vero e proprio scambio culturale ed enogastronomico tra Puglia e Svezia, oltre ad articolarsi in due fasi: la prima incentrata per l’appunto sulla “Settimana Pugliese in Svezia” dal 16 al 18 novembre. Una tre giorni di eventi ed esperienze all’insegna dell’accessibilità e del design for all con particolare attenzione al target delle famiglie, dei bambini e del pubblico di ciechi ed ipovedenti, che spazia in molteplici attività.

Gli eventi della Settimana Pugliese in Svezia faranno parte del calendario della VII Edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dall’Istituto Italiano di Cultura “C. M. Lerici” a Stoccolma tra il 13 e il 20 novembre 2022. La cucina e i prodotti agroalimentari pugliesi saranno protagonisti degli eventi in programma tra degustazioni al buio di vino ed olio, laboratori di cucina, visite guidate e concerti di musica classica accompagnati dalla prelibatezza dei prodotti tipici pugliesi e una grande cena di gala made in Puglia. La rassegna della “Notte delle Candele 2022”, dedicata nella sua prima fase alla “Settimana Pugliese in Svezia”, è in programma dal 16 al 18 novembre 2022 nella bellissima capitale svedese Stoccolma.

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI IN SVEZIA

PUGLIA MEETS SWEDEN

La Settimana Pugliese in Svezia

Gli eventi rientrano nella VII Settimana della Cucina Italiana nel Mondo

organizzata dall’Ambasciata d’Italia e dall’I.I.C. “C. M. Lerici” a Stoccolma

Mercoledì 16 novembre 2022 – Stoccolma

ILLUMINIAMO L’INVERNO – Light up the Winter

Laboratorio di cucina per la preparazione dei tipici dolcetti pugliesi di Santa Lucia per bambini di età 6-11 anni

Vasastans Montessoriskola, Hälsingegatan 23-25, ore 10.00

La Settimana pugliese in Svezia della rassegna “Notte delle Candele” si contraddistingue per la presenza di eventi collaterali quali laboratori di cucina per bambini e ragazzi che impareranno a preparare i tipici dolcetti pugliesi di Santa Lucia.

DANZA DELLE CANDELE – Puglia meets Sweden

Performance urbana di danza contemporanea nelle principali location della città di Stoccolma finalizzata alla promozione degli eventi della rassegna.

La “Danza delle Candele” è una performance di danza contemporanea ideata appositamente per l’avviso “inPuglia365 – Cultura, Natura, Gusto” dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione. A partire dal 2018, infatti, essa è diventata lo strumento privilegiato di guerrilla marketing per le azioni di promozione della rassegna della “Notte della Candele”, collegati ai festeggiamenti di Santa Lucia in Puglia e in Italia. Con l’edizione 2022 anche all’estero!

Quattro ballerini, due pugliesi e due svedesi, dal profilo artistico internazionale, coinvolgeranno il pubblico spettatore sulle note di “Spring 1”, rivisitazione di Max Richter della Primavera di Vivaldi, utilizzando le candele elettriche come unico strumento di scena. La performance avrà come sfondo le principali location della città di Stoccolma, alternandosi tra stazioni della metro, musei, angoli e piazze caratteristiche della capitale svedese, dove verranno distribuiti particolari messaggi collegati alla rassegna e alla promozione degli eventi in programma.

Giovedì 17 novembre 2022 – Stoccolma

GUSTARE IL BUIO – Wine Tasting in the dark

Degustazione al buio di vino pugliese

Mosebacke Matstudio, ore 17.00

GUSTARE IL BUIO – Oil Tasting in the dark

Degustazione al buio di olio pugliese

Mosebacke Matstudio, ore 18.00

La cucina e i prodotti agroalimentari pugliesi protagonisti degli eventi in programma tra degustazioni al buio di vino ed olio pugliese, con l’esperienza delle produttrici dell’Associazione Nazionale Le Donne del Vino – Delegazione Puglia, rappresentata dalla Presidente Marianna Cardone, dei sommelier di olio di Talenti del Gusto APS, Antonio Giampietro e Ferdinando Gallo, nonché il genio creativo dello chef Raffaele De Giuseppe e del suo team di assistenti che faranno da sfondo all’intera settimana pugliese in Svezia.

DANZA DELLE CANDELE – Puglia meets Sweden

Performance urbana di danza contemporanea nelle principali location della città di Stoccolma finalizzata alla promozione degli eventi della rassegna

Venerdì 18 novembre 2022 – Stoccolma

BLUE NOTES – Playing in the dark

Concerto al lume di candela del pianista italiano Benedetto Boccuzzi

VASA Museet, ore 17.30

ALLA SCOPERTA DEL BUIO – Discovering darkness

Visita guidata a lume di candela al VASA Museet

VASA Museet, ore 18.00

APULIENS MIDDAG – Apulian Dinner

Cena di Gala con pietanze tipiche della cultura enogastronomica pugliese e svedese

VASA Museet, ore 18.30

La Settimana pugliese in Svezia della rassegna “Notte delle Candele” si contraddistingue inoltre per la presenza di eventi collaterali quali visite guidate e concerti con degustazioni finali di prodotti tipici all’insegna dell’accessibilità per ciechi e ipovedenti.

L’organizzazione ringrazia i PARTNER:Ambasciata di Svezia in Italia, Ambasciata d’Italia a Stoccolma, Consolato Onorario di Svezia a Bari, Istituto Italiano di Cultura di Stoccolma “C. M. Lerici”, Regione Puglia – Assessorato al Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Regione Puglia – Assessorato all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, ARET Pugliapromozione, Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio regionale per le Arti e la Cultura, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Martina Franca, Comune di Fasano, Comune di Cisternino, Comune di Locorotondo, Vasa Museet di Stoccolma, Historiska Museet di Stoccolma, The Swedish Association of the Visually Impaired (SRF), il Museo Archeologico Nazionale di Taranto (MARTA), Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS – APS Consiglio Regionale Pugliese, Associazione Nazionale Le Donne del Vino – Delegazione Puglia, Talenti del Gusto APS, la Fondazione Orizzonti Futuri Onlus e la FaLvision Editore. E gli SPONSOR: BCC Locorotondo, RAS, TMC, Palmisano Auto, Itris Ristorante.