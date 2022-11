Al via la settima edizione del FestivalScienza Oristano

Appuntamento il 16 e 17 novembre con la settima edizione del FestivalScienza Oristano, la manifestazione organizzata dall’Associazione ScienzaSocietàScienza presieduta da Maria Maddalena Becchere, nell’ambito del FestivalScienza di Cagliari giunto, alla sua quindicesima edizione. L’edizione 2022, dedicata a Scienza & Tecnologia, vedrà coinvolte oltre Oristano, anche alcune scuole dei comuni di Terralba e Ghilarza con un interessante e ricco programma di oltre venti appuntamenti tra conferenze, seminari, presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezioni di film, rappresentazioni teatrali, readings letterari, laboratori didattici.

Tra gli ospiti più significativi del Festival il regista e documentarista Alessandro Scillitani, presente per le proiezioni del suo film documentario Einstein parla italiano dedicato al periodo in cui lo scienziato visse in Italia e ai suoi legami con il nostro paese, che inaugurerà questa edizione il 16 novembre alle 16,30 nei locali del Chiostro del Carmine. Il professor Alberto Mantovani (Istituto Clinico Humanitas), forse il medico italiano più accreditato scientificamente a livello mondiale, il 14 novembre alle 9, parlerà del sistema immunitario, con i suoi prodigi e i suoi misteri, presentando in video conferenza il libro L’orchestra segreta. Come funziona il sistema immunitario, dai tumori al Covid.

Nadia Lambiase, autrice ed esperta di economia circolare, terrà due conferenze Blu revolution. L’economia ai tempi dell’usa e getta che avranno come tema la Blu economy (il 16 novembre alle 10 al Liceo De Castro e il 17 alle 12,15 all’Istituto d’Istruzione superiore di Terralba). Il 16 novembre (ore 12, Liceo Scientifico Mariano IV, Oristano) il professor Graziano Pinna, neuroscienziato dell’Università di Chicago terrà una conferenza sui progressi della medicina nel campo dei disturbi mentali.

Il tema. Il programma sarà declinato a partire dal tema che dà il titolo a questa edizione e cioè Scienza & Tecnologia. Intimamente connessi e interdipendenti, gli sviluppi scientifici e quelli tecnologici hanno da sempre influenzato il nostro modo di vivere e di approcciarci al mondo. A tal proposito, si potrebbe citare Ulrike Felt, scienziata d’oltralpe, che sostiene: “Ogni nuova conoscenza e tecnologia contiene un’idea di società e della direzione in cui dovrebbe svilupparsi”. Oggi, ricercatrici e ricercatori attraverso i loro studi e l’adozione di strategie multidisciplinari innovative, hanno raggiunto mete inesplorate e impensabili che tuttavia richiedono un consistente impegno e supporto economico di tutta la società. È necessario, dunque, saper comprendere il ruolo della scienza e della tecnologia nell’accompagnare lo sviluppo del pianeta e fornire strumenti critici di conoscenza attraverso la divulgazione dei risultati della ricerca.

Patrocini e contributi. L’edizione oristanese di FestivalScienza è organizzata dall’Associazione ScienzaSocietàScienza in collaborazione con il Consorzio UNO Promozione Studi Universitari Oristano, l’Istituto di Istruzione Superiore Mariano IV , l’ Istituto di Istruzione Superiore S. A. De Castro, la rassegna letteraria Leggendo ancora insieme, l’IMC – Centro Marino Internazionale ONLUS di Torregrande (Or), l’AMP, Area Marina Protetta Penisola del Sinis-Isola di Mal di Ventre e lo IAS-CNR, con il patrocinio del Comune di Oristano.

La quindicesima edizione del Festival Scienza, organizzata e promossa dall’Associazione Scienza Società Scienza, è sostenuta con il patrocinio e il contributo da Commissione Nazionale Italia per l’UNESCO, Assessorato della Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato alla Cultura del Comune di Cagliari, Città Metropolitana di Cagliari, Università degli Studi di Cagliari, CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche, Science On Stage Italia, con il contributo della Fondazione di Sardegna. Per il Progetto Giovani Reporter per la Scienza Media Partner L’Unione Sarda.

Il Festival Scienza dopo gli appuntamenti di Cagliari, Nuoro e Oristano proseguirà poi la sua diffusione nel territorio sardo con altre edizioni locali, a Siniscola (18 e 19 novembre), Sarcidano e Trexenta (21, 22, 23 novembre) infine farà tappa a Iglesias (24, 25, 26 novembre), con ospiti di primissimo piano come lo scrittore Luigi Ballerini che sarà a Siniscola, mentre a Isili sarà ospite il DJ produttore internazionale oltre che musicista e song writer Giangi Cappai. Infine a Iglesias ci saranno Gianfranco Pacchioni, chimico e accademico linceo, Bianca Bottino, fisica e ricercatrice, una delle protagoniste del progetto Dark Side, sulla materia oscura.

Tutte le informazioni su: www.festivalscienzacagliari.it

Facebook: FestivalScienza Cagliari